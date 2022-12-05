Что подарить родным и любимым на Новый 2023 год

В нашем обзоре дадим несколько хороших идей для подарков на 2023 год, а еще расскажем о скидках, акциях и специальных предложениях

Какой подарок выбрать – вопрос, который всегда возникает в преддверии нового года. Хочется преподнести не банальный и в то же время нужный презент.

Наш обзор поможет вам определиться. Мы дадим несколько хороших идей для подарков на 2023 год, а еще расскажем о скидках, акциях и специальных предложениях.

Тотемное животное следующего года – Черный Кролик. Это мягкий, ласковый и нежный зверь. Астрологи подсказывают, что хозяин года благосклонно отнесется к подаркам, которые принесут любовь и уют в семейную жизнь. При выборе презентов нужно обратить внимание на то, чтобы они дарили ощущение нежности, тепла и заботы. Хорошо, если они будут физически близки к телу. А вот острые предметы совсем не по вкусу покровителю года. Не стоит выбирать в качестве новогоднего подарка зеркала, часы, наборы столовых приборов.

Подарите близким здоровье и наслаждение!

До любимого нами праздника Нового года рукой подать и самое время задуматься о подарках для родных и любимых. Мы все мечтаем об отдыхе и расслаблении, поэтому прекрасным подарком станет подарочный сертификат в салон «Spa Sabai» (Спа Сабай). Подарите своим близким настоящий райский отдых, причем для этого даже не понадобится уезжать из Ижевска!

Cалон «Spa Sabai» (Спа Сабай)

Cалон «Spa Sabai» (Спа Сабай)

Салон «Spa Sabai» (Спа Сабай) предлагает окунуться в мир релакса и наслаждений, которые вам подарят квалифицированные мастера из Таиланда. Здесь можно приобрести подарочный сертификат различного номинала либо на конкретную услугу. Сертификат станет отличным универсальным подарком для любимых, родных и близких.

Cалон «Spa Sabai» (Спа Сабай)

В салоне предлагаются специальные СПА-программы, в ходе которых мастера освободят и тело, и душу от груза повседневных дел с помощью уникальных практик. Продолжительность СПА-программ разная и составляет от одного до 3 часов. Выбирайте: расслабляющая ароматерапия, традиционная тайская программа, программа для спины, обертывания, СПА-уход для уставших ног, прогревания, СПА-девичники и многое другое.

Cалон «Spa Sabai» (Спа Сабай)

Подробнее узнать об услугах можно через приложение «Spa Sabai» (Спа Сабай) или по телефонам: +7 (3412) 918-373, +7 (912) 856-73-83.

Email: spasabai@mail.ru

Адрес: г. Ижевск, ул. Холмогорова, 12

Сайт: spasabai.ru

Тай Спа Сабай не оказывает услуги по медицинскому массажу. Имеются противопоказания.

ИП Игнатик А.Н.

Какой новогодний подарок точно обрадует любого мужчину?

Как не прогадать с сюрпризом

Отличным подарком любимому мужчине, коллеге или деловому партнеру на Новый год станет сертификат от сети салонов мужской одежды «Модный папа». Подарочные сертификаты от 500 рублей. В салонах «Модный папа» вы также можете приобрести подарочные наборы, стильные аксессуары и одежду от ведущих российских и европейских производителей: трикотаж, рубашки и сорочки, костюмы, верхнюю одежду.

Сеть салонов мужской одежды «Модный папа»

Сеть салонов мужской одежды «Модный папа»

В каких случаях сертификат – это идеальный подарок?

- Если время на поиск и приобретение подарка ограничено или сделать презенты надо нескольким людям и желательно на одинаковую сумму каждому.

- Когда вы дарите подарок «человеку, у которого есть все». Например, подаренная карточка магазина одежды станет своеобразным посланием: «Мне нравится твой стиль и я хочу, чтобы ты сам выбрал одежду».

- Организуя подарок-сюрприз, вы можете быть не в курсе, о чем именно мечтает человек. Подарив сертификат, вы можете быть уверены в том, что выбранная человеком вещь не будет лежать ненужным грузом на полке.

Сеть салонов мужской одежды «Модный папа»

Подарочные сертификаты можно приобрести любого номинала, они действуют в каждом салоне сети и бессрочные. Познакомиться с ассортиментом можно в группах:

«ВКонтакте»: vk.com/modniypapa

Удобно и то, что салоны сети представлены в разных районах города, поэтому вам не придется тратить много времени на дорогу, достаточно выбрать магазин, который находится ближе к дому или работе:

- ТЦ «Флагман», отдел Meyer (Мейер), т. 569-447

- ТРК «Столица», ул. Автозаводская, 3А, тел. 561-753.

- Ул. Удмуртская, 255, т. 647-589

- Ул. К. Маркса, 208, т. 510-691

- Ул. Пушкинская, 206, т. 565-783

- Ул. Пушкинская, 128, т. 521-241

- Ул. Молодежная, 87, т. 373-662

ИП Коробейникова М. Ю.

Год нежного Кролика задает тренды на подарки для девушек

Интригующее нижнее белье и изысканную одежду из французского кашемира оценит каждая леди

Покровитель 2023 года ласковый и трепетный. Поэтому в тренде сюрпризы, щедрые на красоту и романтику. Именно такие новогодние подарки вы найдете в мультибрендовых салонах «MARC & ANDRE».

В эксклюзивном нижнем белье из Италии, Франции, Германии или США девушка ощутит себя женственной, любимой и раскрепощенной. Выбор комплектов огромен: от лаконичных бесшовных до чувственных кружевных с декоративными бретелями. Все они произведены на фабриках с мировыми именами, поэтому дарят не только изысканность, но и превосходное анатомическое прилегание.

Если вы предпочитаете оставить выбор за самой счастливицей, то достаточно приобрести подарочный сертификат.

Примерка и выбор нижнего белья в салонах «MARC & ANDRE» – это особый ритуал, который продлит праздник. А верно подобрать размер и модель помогут опытные консультанты.

Кроме нижнего белья, в салонах вы можете приобрести костюмы из кашемира и шерсти мериноса. Их стиль, элегантность и благородная роскошь всегда в моде.

В ассортименте «MARC & ANDRE» есть множество вариаций купальников, нижнее белье для мужчин и европейская одежда для дома из натуральных тканей. Ваш год начнется с приятных новинок, которые подарят ощущение сказки не только в новогоднюю ночь.

Мультибрендовые салоны нижнего белья «MARC & ANDRE»:

- ЦМ «Аксион», 2 этаж

- ТРЦ «Талисман», 1 этаж

ИП Поздеева Н.Н. Реклама.