Последние новости Ижевска на утро 6 декабря: отказ от расширения Авангардной улицы, прекращение работы ИГИС с больницами и рост тарифов на ЖКХ

Традиционный дайджест новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 6 декабря. День обещает быть морозным и снежным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Участие юниорской сборной Удмуртии по биатлону во всероссийских соревнованиях
В эти выходные тренер команды заявил, что наши атлеты не смогут участвовать во всероссийских соревнованиях по биатлону в Ханты-Мансийске. Причина – отсутсвие финансирования от региона. Однако руководитель федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов опроверг эту информацию.
Удмуртские спортсмены все же поедут на соревнования
Фото: Архив КП
Новый председатель региональной Центральной избирательной комиссии
Бывшая пресс-секретарь главы Удмуртии Светлана Пальчик может возглавить региональную ЦИК. Ее кандидатуру порекомендовали в Центральной избирательной комиссии России.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Запись к врачу через ИГИС в Ижевске закроют в декабре
Со второй декады декабря жители Удмуртии не смогут записаться на прием через ИГИС. Минздрав решил привести систему записи к врачу к единому стандарту. В скором времени появится новый портал.
Систему записи к врачу приводят к единому стандарту
Фото: Амир Закиров
Рост тарифов на ЖКХ
В декабре по всей России увеличили плату за услуги ЖКХ и Удмуртия не стала исключением. Уже в следующем месяце жители республики получат платежки по новым тарифам. «Комсомолка» узнала, как может измениться плата для среднестатистической семьи в Ижевске
Платежки с расчетами по новым тарифам придут в январе 2023
Фото: Мария Бакланова
Властям Ижевска пришлось отказаться от расширения улицы Авангардная
Администрация Ижевска объяснила почему, данное еще в 2021 году, обещание расширить Авангардную улицу до сих пор не выполнили. Причина оказалась тривиальной, но все же весомой.
Власти не смогли договориться с местными жителями
Фото: Архив КП
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