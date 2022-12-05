Гороскоп на 2023 год: какие самоцветы принесут удачу знакам зодиака

Правильно выбранный камень может подарить вам здоровье или помочь найти любовь Фото: Мария Бакланова

Считается, что каждый камень скрывает внутри себя магическую силу. Если ее использовать правильно, то камень может превратиться в сильный талисман. «Комсомолка» обратилась к эзотерику и эксперту по магическим свойствам камней Полине Одиянковой, чтобы узнать, какие камни станут надежными помощниками для знаков зодиака в 2023 году.

ОВЕН

Овны – яркий и сильный знак зодиака. Однако в этом году знакам огненной стихии потребуется дополнительная подпитка, чтобы сохранить в себе достаточную энергию и жажду действия.

Им стоит обратить свой взор на огненные рубины. Подвески или броши с этим камнем подарят мудрость, а также сдержат агрессивную энергию, перенаправив ее в энергию созидания.

Еще им пригодятся белые алмазы. Они принесут Овнам удачу в делах и карьере, а также станут надежным щитом от сглаза. Этот камень стоит носить не снимая. Идеальным вариантом может стать подвеска на шею.

ТЕЛЕЦ

Упрямство Тельцов в 2023 году будет подвержено испытаниям. Этот знак – символ весны и новой жизни. В этом году им стоит обратить внимание на камни зеленых оттенков.

Изумруды и хризопразы, вставленные в кольцо или браслет, помогут открыть дополнительный источник энергии, преодолеть чувство неуверенности, а также избавят от лишнего стресса. Украшения с этими камнями стоит носить на левой руке.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам, чьи силы берут свое начало от бурного цветения поздней весны и раскрываются к лету, чужды помпезные, сумрачные камни. Их амулеты должны быть теплыми, чтобы наполнять душу и тело жизненной энергией.

Обратите внимание на агаты теплых оттенков. Они помогут в преодолении жизненных неудач, а также способны защитить от чужой зависти. Идеально носить этот камень в сережках.

РАК

Этот год покровительствует знакам водной стихии. Ракам не стоит носить украшения желтых, оранжевых и красных оттенков. Лучше всего обратить внимание на камни нежных голубых, зеленых и серебристых оттенков.

Так, светлые изумруды помогут найти душевное равновесие, а нить из речного жемчуга, носимая на шее, отведет болезни и сглаз.

ЛЕВ

Еще один огненный знак, который может ощутить сложности даже в пиковый период своей силы – середине лета. Чтобы сохранить могущество, выбирайте камни с золотистым сиянием, которые наполнены энергией солнца.

Гелиодор станет идеальным энергетическим проводником и ключом к счастью для тех, кто стремится ясно и трезво мыслить в любой ситуации (руководителей, ученых, студентов). Идеально носить камень, вставленный в браслет или брошь.

ДЕВА

Дева – знак, чьим покровителем является стихия земли, а основная энергетика женская. Самоцветы, которые дева может позволить себе, обязательно должны быть универсальны и подходить к цвету и стилю ее одежды.

Они – тонко чувствующие натуры. Изящные подвески из авантюрина и тигрового глаза помогут обрести ясное мышление, найти баланс между бытом и делами и, что не менее важно, привлекут финансовую удачу.

ВЕСЫ

Седьмой знак зодиака ассоциируется с прекрасной порой золотой осени. Для него особенно благоприятны камни, отражающие в своих гранях переливы голубого, синего, сиреневого неба и разноцветной листвы: зеленой, желтой, оранжевой. Помимо них, рекомендуются некоторые темные минералы – символы осенних ночей.

Кольца с аквамаринами помогут настроиться на достижение целей. Если сочетать их с белыми и голубыми алмазами, то они будут для Весов оберегом, который не просто придаст уверенности, но и неразрывно скрепит узами с вашей судьбой.

СКОРПИОН

Скорпионы – знак, скрывающий под собой множество тайн. Люди, которые родились под знаком Скорпиона, в 2023 году преисполнятся энергией провидцев.

Им подойдут те минералы, которые для многих знаков считаются опасными, влияющими на перемены судьбы: темные, мерцающие, кроваво-красные, сиреневые, черные.

Скорпионам стоит обратить внимание на браслеты из граната. Такое украшение станет надежным талисманом, камни подарят вам свою энергию обольщения, тем самым привлекая в вашу жизнь выгодные знакомства.

Также стоит рассмотреть в качестве талисмана кольцо с черным опалом. Этот камень поможет вам сгладить обстановку в доме и избегать скандалов на почве ревности.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы – огненные сущности, пропитанные силой наступающей зимы. Наиболее спокойные из всех огненных знаков и очень проницательные. Несмотря на необходимость энергетической подпитки, в 2023 году удача к ним будет благосклонна.

Благодаря двойственности, которая появилась из-за стихии – покровителя и времени рождения, Стрельцам важно выбирать и огненно-алые, и глубокие синие камни.

В этом году основным талисманом Стрельцов будет являться гранат. Выбирая украшения из этого камня, всегда смотрите на его яркость. Слишком мрачный цвет не подарит вам чувства защищенности и не станет талисманом, который будет вести вас вверх по карьерной лестнице.

В сочетании с гранатом лучше выбирать синий сапфир. Этот камень в кольце или серьгах поможет увидеть скрытое и избежать опасности.

КОЗЕРОГ

Последнему знаку земли часто не хватает душевного тепла. Звезды нового года не могут предрекать ему счастья без забот. Поэтому Козерогам стоит озаботиться самоцветами с «горячей» энергетикой. При этом при себе желательно всегда иметь частичку зимней ночи.

Стоит обратить внимание на любые украшения с альмандином в качестве энергетического талисмана. Этот камень помогает Козерогам не только заряжаться позитивной энергией, но и с умом ее тратить.

В то же время браслет или четки из таинственного гагата станут для своих владельцев надежной защитой от негативных эмоций.

ВОДОЛЕЙ

Для знака, олицетворяющего пик зимы, благотворны прозрачные, мерцающие самоцветы, похожие на кристаллы льда или северное сияние. 2023 год может стать для них переломным. Поэтому им будут необходимы камни с сильной положительной энергетикой.

Серьги или подвеска с аквамарином станут для вас надежным талисманом, который поможет снять стресс и упорядочить мысли, наполнив жизнь теплой, дружеской энергией, отведя обман.

РЫБЫ

Время действия знака – ранняя весна, период возрождения. В самоцветах Рыб будто отражается прохладный весенний колорит и ясная надежда. С их внутренним миром гармонируют минералы молочных, сиреневых, голубых, зеленых, светло-фиолетовых оттенков.

Брошь с аметистом, приколотая в районе сердца, подарит удачу, принесет мир в семью. Такое украшение избавит Рыб от перепадов настроения.

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