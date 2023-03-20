Жители Ижевска могут задать вопросы на ЖКХ-марафоне

Фото: Мария Бакланова

30–31 марта в Ижевске пройдет ЖКХ-марафон. Эфиры будут транслироваться в группах ВКонтакте IZHLIFE и «Комсомольская правда – Ижевск».

В рамках марафона пройдет прямая онлайн-трансляция с тремя участниками:

— управляющая компания «Парус» (30 марта в 14:00);

— ПАО «Т Плюс» (31 марта в 10:00);

— «Ижводоканала» (29 марта в 14.00).

От управляющей компании «Парус» выступят ее директор Олег Шадрин и главный инженер Александр Свичкаренко. Они расскажут, почему УК от застройщика лучше, чем кто-то «со стороны», как происходят начисления по платежкам, как работает система «умный дом» и многое другое. Ведь еще на этапе постройки дома представители компании знакомятся со всеми его тонкостями и особенностями.

Олег Шадрин, директор УК «Парус»:

«Компания являются частью холдинга UDS Group, с 2013 года обслуживает дома UDS: такая работа в связке подчеркивает готовность застройщика нести ответственность за качество жизни клиентов и после сдачи дома».

Также управляющая компания поделится со зрителями опытом добрососедства. «Парус» проводит для жителей бесплатные мероприятия в честь Нового года, Дня защиты детей, Дня знаний, Масленицы и других праздников. В сумме эти мероприятия посещают 1000 жителей со всех ЖК от компании UDS Group. Также компания организует вакцинацию питомцев, мастер-классы для детей и взрослых, спортивные мероприятия. Особое внимание уделяется экологии. Например, UDS ЭкоФест уже стал городским событием.

Не только праздники для своих жителей устраивают УК от застройщика. Еще один плюс – наличие собственной аварийной бригады.

Александр Свичкаренко, главный инженер УК «Парус»:

«Управляющая компания «Парус» обладает собственной аварийной бригадой, что существенно сокращает время на выполнение аварийных заявок. Также ее наличие позволяет не зависеть от того, свободна ли общегородская аварийная бригада».

Еще одним гостем ЖКХ-марафона станет Удмуртский филиал АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» – крупнейшая энергетическая организация в регионе. Они обсудят горячие для Ижевска в последние месяцы темы: переход на оплату отопления по факту, прохождение этого отопительного сезона и подготовку к следующему. В компании поделятся, к каким выводам они пришли за первый сезон новой системы оплаты.

Третьим гостем станут представители «Ижводоканала». На вопросы жителей Ижевска ответит директор предприятия Дмитрий Алексеевич Муханов. Главной темой эфира станут вопросы о модернизации системы водоснабжения и водоотведения в городе, перспективы развития «Ижводоканала».

Оставить вопросы для спикеров можно по ссылке.

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