Проверки и обслуживание газового оборудования: зачем нужны, сколько стоят и что будет, если не пустить проверяющих

Обслуживание газового оборудования – тема, которая постоянно вызывает много вопросов у ижевчан. Жителей города волнует, нужно ли оставаться дома во время проверок, сколько стоят услуги и многое другое. Разбирались с тонкостями вместе с представителями АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Когда проходят проверки газового оборудования?

Проверки проходят не реже раза в год. График готовят заранее – его можно посмотреть на сайте АО «Газпром газораспределение Ижевск» http://www.udmgas.ru в разделе «услуги».

Перед проверкой жителям напомнят о ее проведении. Не позднее, чем за 20 дней до ее начала, уведомление получит управляющая компания. А за 3–5 дней объявления повесят на информационных стендах в доме или в лифтах. Увы, обходы проходят в рабочее время.

«Часто бывают жалобы, что хотелось бы выбрать другое время, более удобное для гражданина. Но, к сожалению, чтобы подстраиваться под каждого, нужны огромные ресурсы. Это невозможно, и эта работа такого не подразумевает», – прокомментировал Алексей Вершинин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ижевск» в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107.6 FM, 12+).

Что будет, если специалисты не попали в квартиру?

Увы, не всегда специалисты попадают во все квартиры, хотя стараются застать дома каждого. Абоненты обязаны пускать проверяющих, и за недопуск специалистов предусмотрены штрафы: для граждан – 1-2 тыс. рублей, для должностных лиц – 5-20 тыс. рублей, для юрлиц – 40-100 тыс. рублей.

«Специалистам нужно попасть во все квартиры. После обследования оборудования мы опрессовываем стояк, подключаем приборы, которые показывают, нет ли падения давления. Если оно снижается – где-то происходит утечка. Мы снова проверяем квартиры. Соответственно, если куда-то не можем попасть, мы не понимаем, где именно утечка. Газ не запускается до тех пор, пока не будет пройдена опрессовка и давление газа не придет в норму», – говорит Алексей Вершинин.

Подачу газа могут приостановить при:

– негерметичности газового стояка;

– отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

– неисправности оборудования;

– несанкционированном подключении.

Если жильцы так и не пустят газовиков в квартиры, обеспечением доступа занимается УК. В том числе квартиру могут вскрыть через суд.

Что будет, если в моей квартире выявили неисправность?

Во время проверки оборудования специалисты определяют неисправности. Мелкие замечания можно устранить во время проверки. Если не получается, специалисты возвращаются в течение трех–пяти дней и ремонтируют оборудование.

«Если абонент выявил неисправности в момент эксплуатации, он может всегда позвонить в аварийную газовую службу 04 (104 с сотового), которая работает в круглосуточном режиме. Бригада выезжает незамедлительно и определяет тип неисправности. Если проблему невозможно устранить быстро – газовики перекрывают подачу газа и локализуют аварийную ситуацию. Затем направляют заявку эксплуатирующей службе», – рассказал Алексей Самков, заместитель главного инженера по режиму, газоснабжению и обслуживанию ВДГО АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Сколько служат газовые плиты?

Газовые плиты служат 12–15 лет. Точный срок можно проверить по паспорту. Когда он истекает, нужно или купить новую плиту, или провести диагностику. Диагностику проводят вне рамок технического обслуживания специализированные организации. Список можно найти на сайте Госжилинспекции УР. Если проверка не пройдена, газовики могут остановить подачу ресурса.

Сколько стоит услуга технического обслуживания газового оборудования?

За любую работу приходится платить. В том числе за проверку и обслуживание газового оборудования. Тарифы по техническому обслуживанию газового оборудования утверждаются ежегодно по видам оборудования. Для удобства потребителей газа, а также с целью снижения платежной нагрузки потребителей газа общая стоимость этой услуги делится на 12 месяцев и оплачивается равными долями. Указанные начисления отражаются в счете-извещении поставщика газа – ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск». Тарифы размещены на сайте АО «Газпром газораспределение Ижевск» www.udmgas.ru в разделе «Услуги», вкладка «Техническое обслуживание газового оборудования».

Как предотвратить опасные ситуации?

Газом можно отравиться. Заметить утечку вещества трудно, потому что сам газ не имеет цвета, вкуса и запаха. Поэтому к газу добавляют одорант - вещество с характерным запахом, который и сигнализирует об утечке газа.

Больше всего рисков связано с газовыми колонками. Также в Удмуртии есть дома с печными газовыми горелками – всего 6,3 тысяч домовладений. Жители часто не соблюдают правила безопасности при их использовании, и это может привести к трагичным последствиям.

Стоит помнить, что нельзя перекрывать дымоход: в таком случае продукты горения газа остаются в помещении.

Кто несет ответственность за содержание дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах и как часто необходимо их проверять?

Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается в домовладении собственником домовладения, в многоквартирном доме управляющей организацией путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов и (или) заключения договора об их проверке, а также об очистке или ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы.

Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производятся в процессе эксплуатации (периодическая проверка) – не реже 3 раз в год (не позднее, чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее, чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).