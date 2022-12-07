«Мечтаю о большой кукле»: особенная девочка из Ижевска рассказала о своей заветной мечте

Алена Лекомцева из Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Непоседа Алена Лекомцева на следующий год станет первоклассницей. У этой активной и творческой девочки, несмотря на серьезный и неизлечимый недуг, много увлечений – она поет и танцует, много рисует и любит собирать конструктор.

Диагноз «ламеллярный ихтиоз» малышке поставили еще в роддоме. Тело новорожденной было как будто покрыто пленкой, которая немного позднее превратилась в зудящие чешуйки.

«Алена родилась недоношенная. Сразу мне ее не дали. Сначала она 10 дней лежала в реанимации, а потом нас перевели в другую больницу, на Ленина. Там пробыли почти 2 месяца. Нужно было набрать вес и принимать лекарства, чтобы состояние кожи улучшилось. Медики сказали, что эта болезнь у дочки до конца жизни, нам остается поддерживать ее здоровье», – рассказала Фаина, мама Алены.

Аленушка с любимой мамой Фото: Мария Бакланова

Для того, чтобы не допускать невыносимого зуда, на кожу девочки 3-4 раза в день необходимо наносить крем. А еще у малышки случаются скачки артериального давления, есть проблемы с нервной системой и зрением, которое она теряет.

В этом году Аленушка стала участницей благотворительного проекта «Елка для каждого» (0+), и до самого Нового года девочка живет в ожидании чуда и заветного подарка.

А мечтает она о большой и красивой кукле, которую сможет подарить любой из нас.

Алена родилась недоношенная Фото: Мария Бакланова

Кто хочет стать волшебником?

В благотворительной акции участвует 100 детишек с ограниченными возможностями здоровья. О своих заветных желаниях они рассказали сотрудникам компании Centre digital & media, которые составили список и разместили его в специальном разделе сайта izhlife.ru

Для того, чтобы исполнить мечту ребенка, забронируйте его у куратора акции. Потом приобретите его и принесите в редакцию по адресу: Ижевск, улица Авангардная, 4б.

Все собранные подарки заберет Дедушка Мороз и вручит их детишкам на веселом утреннике. Тем, у кого нет возможности приехать на новогодний бал-маскарад, подарки вручат дома.

Поучаствовать в новогодней акции можно, перечислив посильную помощь на специальный счет. Все средства – а организаторы мечтают собрать 500 тысяч рублей – будут направлены на благотворительные цели.

Деньги можно перечислить через Сбербанк онлайн. В разделе «Платежи и переводы» введите ИНН 1831115884 или название фонда «Эра милосердия» и переведите любую сумму. В назначении платежа укажите «Елка для каждого».

Вместе мы в силах подарить особенным детям ощущение волшебства и новогоднего чуда!

0+. Реклама. Сроки проведения благотворительной акции «Елка для каждого»: 17.11.22 – 31.12.22. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Центр диджитал и медиа». Полная информация о проекте – на сайте top.izhlife.ru/elka2022

Акция «Елка для каждого» проходит при поддержке Корпорации «Центр» и интернет-магазина kcentr.ru.

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