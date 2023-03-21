Главные новости Ижевска на утро 21 марта: переименование двух остановок и ДТП с 2-летним мальчиком

Традиционный утренний обзор. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет пасмурно. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +5…+7 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Ожидается небольшой дождь.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Репетиции Парада Победы начнутся 21 марта в Ижевске

С 21 марта в Ижевске начнется подготовка к предстоящему параду, который пройдет в День Победы на главной площади столицы Удмуртии. Репетиции будут проходить недалеко от здания администрации муниципалитета из-за чего ограничат въезд на парковку

Мужчина из Глазова насмерть сбил двухлетнего мальчика

19 марта, примерно в 20:50, на перекрестке улиц Барышникова-Драгунова в Глазове произошло смертельное ДТП.

Женщина переходила проезжую часть и везла на санках 2-летнего сына, которого и сбил водитель неустановленного автомобиля. Малыша доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Туман окутал Ижевск 20 марта

Туман в Ижевске 20 марта. Фото: Полина Андрианова

20 марта в Ижевске было очень туманно и красиво. Собрали 5 красивых фотографий этого природного явления.

Остановки «Сельхозакадемия» и «Восток» переименуют в Ижевске

Сразу две остановки общественного транспорта переименуют в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ректор Удмуртского государственного аграрного университета попросил ведомство переименовать остановку «Сельскохозяйственная академия» на «Аграрный университет». Комиссия одобрила его предложение. Напомним, ижевская Сельхозакадемия сменила название в октябре прошлого года.

Автосалон «Москвич» открылся на улице Карла Маркса в Ижевске

Автосалон «Москвич». Фото: Сергей Грачев

В Ижевске на улице Карла Маркса открылся автосалон «Москвич». Об этом «Комсомолке» сообщили читатели.

3 марта продажа автомобилей стартовала в 23 городах страны, в том числе в Ижевске, а также у наших соседей – в Уфе, Екатеринбурге и Набережных Челнах. Сейчас в автосалонах можно купить модели «Москвич-3» и «Москвич-3е». Цены варьируются от 1,9 млн до 3,5 млн рублей.

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