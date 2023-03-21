Новая Pasta. Новое меню.

Фото: предоставлено клиентом

Что такое Pasta*? Для ижевчан, прежде всего, – это великолепная кухня итальянских семейных ресторанов, куда можно прийти семьей или с друзьями. Свежайшие продукты, бесценный опыт и знания профессиональных шеф-поваров, разнообразное меню и уютная атмосфера позволяют наслаждаться каждой проведенной здесь минутой.

Вы только послушайте, как вкусно и оригинально звучит слоган заведений итальянской кухни:

«Наша миссия – В.К.У.С. Приятные Впечатления от непревзойденного Качества нашей пиццы и домашнего Уюта наполнят Свежестью каждый Ваш день в Пасте. Отличительная особенность нашей сети — это то, что мы создаем уникальные блюда по демократичным ценам, ищем индивидуальный подход к каждому гостю и заботимся о качестве продуктов».

Фото: предоставлено клиентом

Их слова подтверждают многочисленные постоянные посетители, которые приезжают в любимое заведение на завтрак, обед и ужин. Вкусно здесь в любое время дня. А еще гости отмечают стильное оформление залов, безупречное обслуживание и новое меню, в которое вошли блюда средиземноморской и паназиатской кухни.

Фото: предоставлено клиентом

Фото: предоставлено клиентом

Что же говорят ижевчане об итальянских ресторанах Pasta и их меню?

«Очень любим приходить в рестораны Pasta на завтрак! Каждое утро можно начать с блюд, которые дома мы вряд ли готовили бы. Наш день начинается с яичницы с хрустящим беконом, молочных сосисок и фасоли в томатах с тостами из свежей чиабатты. Иногда берем салат с морепродуктами, свежими овощами и панна-коттой. И да! Еще очень нравятся нежнейшие сырники с вишневым конфитюром и сметаной. Как сказал однажды мой коллега, это же настоящая гастрономическая симфония», – рассказала ижевчанка Татьяна.

Другие любят бывать в ресторанах во время обеда. Вкусно, недорого и красиво.

«Мы с коллегами обедаем в ресторане Pasta. Во-первых, есть специальное меню по специальным ценам. Во-вторых, очень вкусно. В-третьих, большой выбор блюд, так что не надоедает и есть возможность попробовать что-то новое. В-третьих, обеды здесь – это прекрасная возможность немного отдохнуть от рабочего процесса, пообщаться с коллегами не по рабочим темам. Очень, кстати, порадовало новое меню», – поделился Иван.

О новом меню с нами охотно поделились мнением и другие посетители ресторанов. Они отметили идеальный баланс между вкусом и пользой.

«Обожаю попкорн из креветок с соусом спайс, салат фрутти ди маре с морскими жителями, улитки по-бургундски, котлетки из краба с соусом бисквит. Оценили с подругой вкус морских гребешков с соусом маринара, мини-голубцы с креветками и соусом из сморчков и вина креман», – рассказала Дарья.

Фото: предоставлено клиентом

Фото: предоставлено клиентом

«В ресторане Pasta очень вкусный бефстроганов в слоеном тесте, паста и равиоли ручной работы. У них, если я не ошибаюсь, более 20 видов пиццы на трех видах теста: итальянском особо тонком, классическом и пышном. Еще хотела бы отметить бар с широким ассортиментом напитков, включая различные виды вина и коктейлей для вечерних посиделок», – подчеркнула Ксения.

Позавтракать, пообедать или поужинать вкусными блюдами ресторанов Pasta можно и в домашней обстановке, заказав их на дом.

Семьи с детьми тоже ценят время посещения ресторанов. У них свой взгляд на преимущества гастрономического заведения.

«Как и мы, наши дети очень любят здесь бывать. Для наших непосед в ресторане есть специальное детское меню с разными молочными коктейлями и детской пиццей. В особом восторге они от сочного гамбургера и куриной котлеты. Пока взрослые общаются, дети прекрасно проводят время в просторных игровых комнатах с лабиринтами и батутами. Очень удобно и приятно – такая забота о родителях!» – поделились Иван и Елизавета.

К вашим услугам демократичные цены и скидка 15% за 5 дней до и 5 дней после дня рождения.

Фото: предоставлено клиентом

Фото: предоставлено клиентом

Добро пожаловать в семейные рестораны Pasta! Выбирайте:

— ул. М. Горького, 72;

— ул. Советская, 15;

— ул. Молодежная, 87.

Сайт: pizzapasta.ru/address

ВКонтакте: vk.com/pasta_rest

*Паста

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