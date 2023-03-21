И зуб сохранит, и красивую улыбку вернет: из каких материалов изготавливаются современные коронки

Коронки позволяют восстановить форму зуба и его жевательные возможности. Фото: envato.com.

Зубные протезы бывают съемными и несъемными, а еще они делятся по передаче жевательного давления: физиологическим путем (коронки, мостовидные протезы и имплантаты), полуфизиологическим (бюгельные) и не физиологическим (съемные пластиночные и термопластические).

О коронках, которые помогают восстановить зуб и его жевательные функции, рассказала заведующая стоматологической клинической поликлиникой «ИГМА», кандидат медицинских наук Людмила Миронова.

Заведующая стоматологической клинической поликлиникой «ИГМА», кандидат медицинских наук Людмила Миронова. Фото: предоставлено клиентом.

Что это такое и сколько они служат

На одиночно стоящий зуб коронка ставится тогда, когда нет возможности восстановить зуб при помощи пломбы. Она собирает зуб и позволяет ему в полной мере выполнять жевательную функцию. Средний срок службы зуба под коронкой – около 10 лет, но бывает, что и гораздо дольше, даже после замены коронки.

«Случается, что зуб необходимо удалить уже после 3-4 лет после установки коронки. Это ни в коем случае не говорит о том, что во всем виновата коронка. Долговечность зуба под коронкой зависит от того, насколько хорошо зуб вылечен и насколько качественно изготовлен протез. Кроме этого, края коронки должны плотно обхватывать основание зуба, чтобы под ней не скапливались остатки пищи, а соответственно – и патогенные микроорганизмы», – пояснила Людмила Миронова.

Если правильно ухаживать за коронками, они прослужат долгие годы. Фото: envato.com.

Для того, чтобы протез служил верой и правдой, необходим тщательный уход за полостью рта:

— чистить зубы 2 раза в сутки пастой с небольшой абразивностью, чтобы не травмировать слизистую;

— во время чистки в межзубных промежутках использовать специальные ершики, межпроксимальные щетки и зубные нити;

— следить за состоянием стыка коронки и зуба;

— не грызть коронкой леденцы, орехи, жесткие сухари;

— отказаться от употребления жвачки и ирисок, которые могут прилипнуть на изделие и привести к выпадению;

— не допускать резких температурных скачков (после горячего не употреблять холодную пищу);

— следить за состоянием десен и своевременно обращаться к врачу;

— чистить язык.

Кроме этого, проблемы могут быть и из-за слишком высокой и широкой коронки, которая раздражает десну и вызывает воспаление.

Если речь идет о коронке в мостовидном протезе, когда она восстанавливает высоту зуба, его анатомическую форму, то депульпировать зуб нет необходимости. И в этом случае качество установки зависит от правильного режима препарирования зуба (чтобы не перегреть пульпу), тщательной обработки специальными средствами (чтобы закрыть дентинные канальцы и исключить туда попадание микроорганизмов). Если все будет сделано профессионально, коронка будет стоять долго, а зуб прослужит вам долгие годы.

Коронки делают из прочных и безопасных материалов. Фото: envato.com.

Сравним материалы

В стоматологической клинике «ИГМА» устанавливают несколько видов коронок: металлические, металлокерамические, безметалловая керамика.

Металлические чаще всего ставятся только на жевательные зубы, на передних они будут слишком заметными. В зуботехнической лаборатории готовят индивидуальные конструкции, которые гарантируют максимально плотное прилегание к тканям.

В числе достоинств этого материала – исключительная прочность (не трескается и долго не изнашивается). Из недостатков отметим неэстетичность.

Металлокерамические коронки считаются самыми популярными. В их основе металл, который покрывается керамическим слоем. В числе преимуществ:

— эстетичность (полностью воссоздают анатомическую структуру эмали);

— прочность (выдерживают жевательную нагрузку и не стираются);

— универсальность (ставятся и в виде отдельного элемента, и в виде зубного моста, причем как на передние, так и на жевательные зубы).

Безметалловые (керамические). Их сложно отличить от естественных зубов, они совместимы со слизистой и практически не вызывают аллергических реакций. В числе преимуществ: небольшой вес (конструкцию устанавливают даже на ослабленные зубы), невосприимчивость к красителям и минимальная обточка зуба при протезировании.

«Если сравнивать эти материалы между собой, то металлокерамическая коронка гораздо толще, чем безметалловая керамика, которая требует минимальной обточки зуба. Она более качественно прилегает к зубу, и с ней более комфортно», – пояснила Людмила Миронова.

Из недостатков можно отметить высокую стоимость и хрупкость, поэтому их используют чаще всего при восстановлении передних зубов. Конструкция служит 10-15 лет и не накапливает налет.

Диоксид циркония – еще один современный материал, который эстетически ничем не отличается от естественной эмали. Коронки из него прочные (можно изготавливать мосты), биологически совместимы со слизистой (не вызывают аллергии) и легко подбираются под натуральный цвет. Из недостатков можно отметить дороговизну, которая, впрочем, весьма оправдана.

Где поставить качественные коронки?

В стоматологической клинической поликлинике «ИГМА» помогут подобрать подходящий материал в каждом конкретном случае. А еще тщательно и качественно подготовят зубы к протезированию, чтобы вернуть улыбку и полноценную жевательную функцию.

Получить консультацию и помощь врачей-стоматологов можно по адресу: улица Холмогорова, 37а.

Телефон регистратуры: +7 (3412) 42-54-88, +7 (912) 748-80-87.

Записаться на прием можно на сайте клиники stomigma.ru.

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