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Общество22 марта 2023 3:30

Последние новости Ижевска на утро 22 марта: курсы для медработников по общению с пациентами, штраф ижевчанки за дискредитацию ВС РФ и ДТП с двумя пострадавшими

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Источник:kp.ru
Традиционный обзор новостей

Традиционный обзор новостей

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 22 марта. День обещает быть пасмурным, но относительно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Научат разговору

Администраторов регистратур в больницах Удмуртии будут учить общению с пациентами. Для них организовали специальный курс, на котором их будут обучать и теории, и практике.

Курс пройдут более 400 специалистов

Курс пройдут более 400 специалистов

Фото: Мария Бакланова

Штраф за дискредитацию

За дискредитацию вооруженных сил России осудили 52-летнюю жительницу Ижевска. В декабре прошлого года она находилась на работе и во время консультации назвала действия российской армии «преступными».

Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей

Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ДТП под Ижевском

Двое мужчин пострадали в столкновении легковушек под Ижевском. Оба были госпитализированы. Полицейские отметили, что один из водителей возможно был пьяным.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ограбление у банкомата

Молодой человек из Ижевска напал с ножом на женщину в отделении банка и ограбил ее. За это преступление он рискует провести ближайшие 10 лет в колонии.

Фото: скриншот из видео МВД по Удмуртии

Фото: скриншот из видео МВД по Удмуртии

Наращивание импортозамещения

На днях Удмуртию посетила делегация «АВТОВАЗ» и побывала на 7 предприятиях региона. Специалисты познакомилась с деталями, которые уже изготавливают на производствах для импортозамещения, а также выбрали основные направления по увеличению этого списка.

Удмуртию посетила делегация «АВТОВАЗ». Фото: Виктор Лашкарев ВКонтакте @lashkarev_v

Удмуртию посетила делегация «АВТОВАЗ». Фото: Виктор Лашкарев ВКонтакте @lashkarev_v

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!