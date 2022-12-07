Главные новости Ижевска на утро 7 декабря: поезд Деда Мороза и столкновение автомобиля с магазином

6 декабря Ижевск посетил поезд Деда Мороза. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют ясную погоду с небольшой облачностью. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха -13…-15 °С. Ветер южный 3-8 м/с.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Новогодний поезд Деда Мороза и Снегурочки приехал в Ижевск

Дед Мороз и Снегурочка приехали к жителям Ижевска. Фото: Мария Бакланова

6 декабря в столицу Удмуртии приехал долгожданный поезд Деда Мороза и снегурочки. Встретиться с главными волшебниками новогодних праздников пришли несколько десятков юных ижевчан с родителями.

В Удмуртии автомобиль сбил человека и врезался в магазин

Мужчина въехал в магазин в Сарапуле. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Сарапуле произошло ДТП. Автомобиль BMW Х5 совершил наезд на пешехода 2003 года рождения, а затем врезался в магазин. По предварительным данным, водитель 1986 года рождения не справился с управлением.

ИПОПАТ прокомментировало ситуацию с высадкой ребенка с удостоверением многодетной семьи из автобуса в Ижевске

4 декабря в соцсетях появилась информация о том, что кондуктор из Ижевска высадила маленькую девочку из автобуса, не поверив в подлинность удостоверения многодетной семьи. ИПОПАТ взял эту ситуацию на контроль.

После огласки этой ситуации предприятие внимательно изучило обстоятельства произошедшего. Кондуктор написала объяснительную. Также сотрудники ИПОПАТ просмотрели запись камеры видеонаблюдения из автобуса. После этой проверки принудительная высадка ребенка не подтвердилась. Однако проездной действительно забрали.

Прокуратура начала проверку после сообщения о тараканах в ГКБ № 3 Ижевска

Прокуратура проверит соблюдения администрацией больницы требований федерального и санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам контроля будут приняты меры прокурорского реагирования.

Новый Год в Ижевске: какой программы ждать в столице Удмуртии

Новый год совсем скоро. И несмотря на то, что декабрь только начался, в Ижевске полным ходом идет подготовка к самому волшебному празднику.

О том, что планируется провести в столице Удмуртии в честь празднования Нового Года рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

В Удмуртии начался пожар из-за изобретения мужчины

В Удмуртии произошел пожар из-за самодельного зарядного устройства для телефона. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В одной из деревень Удмуртии начался пожар в деревянном доме. Как выяснилось, в нем жил безработный мужчина. Он самостоятельно собрал для своего телефона зарядное устройство, которое стало причиной возгорания в доме.

В Удмуртии закончили ремонт моста через реку Иж в селе Яган

У моста заменили опорные части, а также отремонтировали промежуточные опоры, обновили участки соединения моста с насыпью, заменили ограждения, провели антикоррозийную обработку и уложили 2 слоя асфальта. Кроме того здесь появились тротуары и фонари.

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