Более миллиона минут ежедневно жители Удмуртии тратят на общение по телефону

Фото: МегаФон

Жители Удмуртии в этом году стали больше читать в онлайн-формате и общаться в Telegram. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки жителей региона в этом году.

Все в онлайн

Интернет-трафик абонентов оператора в Удмуртии за год увеличился на 15%. При этом мужчины погружаются в онлайн чаще и скачивают на 42% больше женщин. Любимые дни для серфинга в Сети – пятница и суббота, а вот в воскресенье жители региона отдыхают не только от работы, но и от интернета.

Большинство пользователей в этом году перевели общение в Telegram – уже 75% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности – WhatsApp.

Алло, говорите!

Ежедневно жители Удмуртии проговаривают более миллиона минут в сети оператора. Пик переговоров приходится на среду – именно в этот день фиксируется наибольший объем голосового трафика. При этом около 60% всех звонков совершают жительницы региона, которые также активнее пользуются технологией VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Чаще всего в республике разговаривают с собеседниками из России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Беларуси.

Книги или фильмы

В Удмуртии стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 22%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился на 12% – возможно это связано с сокращением объема зарубежного контента и также снижением числа «громких» премьер в этом году.

Китайские гаджеты в тренде

У жителей Удмуртии вырос интерес к гаджетам китайских брендов. По сравнению с прошлым годом количество абонентов с такими аппаратами увеличилось на 10%. Наиболее часто жители региона выходят в интернет со смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme. Число поклонников iPhone при этом практически не изменилось.

В регионе заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков – за год их стало меньше на 25%. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, и сельчане быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны.

Как отмечает Александр Соловьев, директор МегаФона в Удмуртии, оператор в этом году сфокусировался на развитии сети в небольших населенных пунктах, расширении покрытия в дачных поселках. Также инженеры компании провели масштабную модернизацию свыше 100 базовых станций во всех районах Ижевска и популярных местах отдыха, чтобы увеличить скорость мобильного интернета.