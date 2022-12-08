Последние новости Ижевска на 8 декабря 2022 года: планы по консервации корпуса Оружейного завода и ограничение движения на Короткова

Судьбу старого корпуса «Ижмаша» обсудили в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня ожидается морозный зимний день. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о главных новостях этого дня.

Корпус Оружейного завода

Власти планируют реконструировать главный корпус Оружейного завода по адресной программе. Но для этого нужно подготовить документы. Пока идет работа, здание законсервируют.

Второй волны мобилизации не будет

Так утверждает глава Удмуртии Александр Бречалов.

Здание аэропорта

В 2024 году должны сдать новое здание аэропорта со встроенным международным терминалом. Стоимость проекта – более 4 млрд рублей.

Ремонт в женской консультации на Родниковой

На улице Родниковой полным ходом идет ремонт в женской консультации. Пока строители работают на первом этаже, но скоро перейдут на второй.

Пересмотр благоустройства парка «Тишино»

Проект благоустройства парка «Тишино» на улице Берша претерпит некоторые изменения. К 30 июня работы завершат.

Судьба моста через улицу Карла Маркса

Пешеходный мост – единственная неблагоустроенная часть Центральной площади. Для его ремонта власти сначала убедятся в его безопасности.

Ограничение движения по Короткова

До 31 мая 2023 года ограничат движение по улице Короткова в Ижевске. Это связано со строительством сетей водоснабжения к новым домам.

Новогодняя мечта больной девочки

Алена Лекомцева с рождения страдает ихтиозом. Но это не мешает ей мечтать о сказке на Новый год так, как и здоровым детям. Она хочет получить в подарок от Деда Мороза куклу, и именно вы можете стать волшебником.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».