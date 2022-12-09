Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные 10-11 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Холода, в течение последней недели испытывавшие жителей Удмуртии на прочность, кажется, начали на время отступать. Уже в эти выходные столбик термометра не будет подниматься выше -10°С даже по ночам. А вот снегопады вернутся и, возможно, будут довольно интенсивными.

Теперь подробнее о каждом дне.

В субботу, 10 декабря, дневная температура воздуха, по данным Росгидрометцентра, ожидается около -7°С. Яндекс.Погода обещает до -10°С, посмотрим, какой прогноз окажется ближе к реальности. В столице Удмуртии будет облачно. Ожидается сильный и продолжительный снегопад. Ночью температура, по данным всех сервисов, не превысит -8°С. В течение суток будет сохраняться южный ветер со скоростью до 5 м/с.

В воскресенье, 11 декабря, Росгидрометцентр и Яндекс прогнозируют днем до -5.. -6°С. Снегопады продолжатся, но есть надежда, что они пойдут на убыль. Ночь будет еще теплее предыдущей – до -3.. -5°С. Ветер к вечеру сменится на юго-западный, его скорость составит около 6 м/с.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели также будет пасмурно и до -4.. -5°С.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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