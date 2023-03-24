Последние новости Ижевска на утро 24 марта: погибший в зоне СВО боец, перенесший 7 операций на поджелудочной железе пациент и затопленный мост

Главные новости минувшего дня в городе и республике
Фото: Архив КП
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 24 марта. В Ижевске переменная облачность и потепление до +10°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.
Новый выпуск проекта «Новый день» на ТВ-3 был посвящен ижевчанке Ирине Виссарионовой, матери двоих детей. Она обратилась в проект, чтобы разобраться в себе после смерти супруга.
Фото: Канал ТВ-3
В Каракулинском районе похоронили погибшего в зоне СВО ефрейтора Александра Хижнякова. Боец был посмертно представлен к ордену Мужества.
Жители Ленинского района Ижевска снова сфотографировали красную пыль на своих улицах. Хотя, возможно, это вытаяла январская.
Местные жители шутливо называют микрорайон Марсом. Фото: Мария Медведева
В Ижевске дорожники заделали ямы на 10 улицах. Работы велись в ночное время.
А дорогах Можги закладыванием глубоких ям кирпичным боем занимаются осужденные к обязательным работам. Это временная мера – летом дороги отремонтируют.
С начала прошлой недели подрядчики залили асфальтом дыры на площади 4057 кв. м
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
На прошлой неделе в Удмуртии почти на 50 рублей подорожали детские мясные консервы. На 18,5 рублей выросли в цене помидоры и на 11,3 рублей – полукопченая колбаса. А вот огурцы и сардельки подешевели.
Врачи ГКБ №6 два месяца боролись за жизнь 40-летнего пациента с панкреонекрозом. Разрушение поджелудочной железы могло привести к смерти. Для того, чтобы спасти мужчину, пришлось провести 7 операций.
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
В Вавожском районе Удмуртии подтопило низководный мост через реку Вала. Населенные пункты вне опасности, но пришлось закрыть движение по дороге из деревни Новое Водзимонье в деревню Гуляево. Чтобы попасть из одного населенного пункта в другой, придется сделать крюк в 37 км.
Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR
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