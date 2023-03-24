Последние новости Ижевска на утро 24 марта: погибший в зоне СВО боец, перенесший 7 операций на поджелудочной железе пациент и затопленный мост

Главные новости минувшего дня в городе и республике Фото: Архив КП

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 24 марта. В Ижевске переменная облачность и потепление до +10°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Ижевчанка на ТВ-3

Новый выпуск проекта «Новый день» на ТВ-3 был посвящен ижевчанке Ирине Виссарионовой, матери двоих детей. Она обратилась в проект, чтобы разобраться в себе после смерти супруга.

Фото: Канал ТВ-3

Награжден посмертно

В Каракулинском районе похоронили погибшего в зоне СВО ефрейтора Александра Хижнякова. Боец был посмертно представлен к ордену Мужества.

Снова красный снег?

Жители Ленинского района Ижевска снова сфотографировали красную пыль на своих улицах. Хотя, возможно, это вытаяла январская.

Местные жители шутливо называют микрорайон Марсом. Фото: Мария Медведева

Где и как заделывают дыры в асфальте

В Ижевске дорожники заделали ямы на 10 улицах. Работы велись в ночное время.

А дорогах Можги закладыванием глубоких ям кирпичным боем занимаются осужденные к обязательным работам. Это временная мера – летом дороги отремонтируют.

С начала прошлой недели подрядчики залили асфальтом дыры на площади 4057 кв. м Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Цены прыгают

На прошлой неделе в Удмуртии почти на 50 рублей подорожали детские мясные консервы. На 18,5 рублей выросли в цене помидоры и на 11,3 рублей – полукопченая колбаса. А вот огурцы и сардельки подешевели.

7 операций

Врачи ГКБ №6 два месяца боролись за жизнь 40-летнего пациента с панкреонекрозом. Разрушение поджелудочной железы могло привести к смерти. Для того, чтобы спасти мужчину, пришлось провести 7 операций.

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Подтопило мост

В Вавожском районе Удмуртии подтопило низководный мост через реку Вала. Населенные пункты вне опасности, но пришлось закрыть движение по дороге из деревни Новое Водзимонье в деревню Гуляево. Чтобы попасть из одного населенного пункта в другой, придется сделать крюк в 37 км.

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

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