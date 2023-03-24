Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние выходные марта особо не порадуют ижевчан погодой. Скорее всего, и суббота, и воскресенье будут хмурыми и дождливыми. Зато холодов синоптики уже не обещают, да и сильного ветра не предвидится.

В субботу, 25 марта, в Ижевске, по данным Росгидрометцентра, ожидается около +8°С. Будет облачно, осадки маловероятны. Яндекс.Погода обещает дождь в начале и в конце дня. Кроме того, согласно прогнозу Яндекса, будет немного прохладнее – до +5°С. Ночью, по данным обоих сервисов, пройдет дождь, а столбик термометра опустится до +4°С. Ветер в течение суток будет юго-западным, его скорость составит 3-4 м/с.

В воскресенье, 26 марта, Росгидрометцентр прогнозирует до +10°С и небольшой дождь. У Яндекса до +6°С, также с дождями. Ночью сервисы погоды обещают температуру воздуха около +5.. +6°С. Дожди не прекратятся. Утренний юго-западный ветер будет слабым, к ночи он изменится на южный и усилится до 4 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели температурный фон понизится на 1-2 градуса, но осадки прекратятся, а из облаков выглянет солнце.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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