Новогодняя ночь с праздничной программой и январские каникулы с пользой для здоровья в Ижевске

Новогодняя ночь 2023 года станет сказкой, если продумать все заранее. Фото: архив редакции

Выученные наизусть фильмы и вечно расправленный диван – в праздники это все, конечно, дорого и знакомо каждому россиянину. Но есть и другая жизнь. Будьте лучшей версией себя в эти новогодние каникулы.

Воздух чистый и свежий, на снегу – ни единого пятнышка. Волшебная природа поможет отдохнуть и восстановить силы. Фото: предоставил санаторий «Металлург»

Санаторий «Металлург» Забудьте про уборку и суету на кухне. Лучше оставьте время на бассейн и массаж. Наслаждайтесь чистым воздухом. Катайтесь на тюбингах, лыжах, коньках. Для ваших прекрасных оздоровительных каникул по системе «все включено» все готово.

Вдоль лыжных трасс и прогулочных троп бегают белочки. Фото: предоставил санаторий «Металлург»

Санаторий «Металлург» подготовил именно такой сказочный отдых. В каникулы здесь предлагают 5-дневную программу «Антистресс».

Меню разрабатывает грамотный, понимающий русскую душу диетолог. А значит, еды много, она разнообразная, с салатами, «шубами» и заливным. Но при этом питание сбалансировано, оно диетическое, и блюда не стоят в холодильнике по три дня.

В программу входят в том числе:

- бассейн с несколькими противотоками: поплаваете, укрепите мышцы, разгоните жирок мощными струями воды;

- вакуумный массаж, вибромассаж: подтянете фигуру, улучшите кровоток и лимфоток;

- расслабляющие лечебные йодобромные ванны;

Сама новогодняя ночь пройдет в санатории «Металлург» по-особенному. Банкет начнется в 10 вечера и продлится до 10 утра. Тема праздника «Алиса в стране чудес. В погоне за белым Кроликом». Столик нужно бронировать заранее. Прийти могут не только те, кто купил путевки в санаторий, но и все желающие.

Уже мечтаете о совершенно новой и необычной новогодней ночи? Получить подробную информацию можно по телефону: +7 (3412) 68-86-03.

Бесплатный номер по России: 8-800-100-00-58

Сайт: sanmet.ru/

ВКонтакте: vk.com/san.metallurg

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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