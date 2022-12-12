Последние новости Ижевска на утро 12 декабря: снежный коллапс, закрытие трасс и открытие стелы

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 12 декабря, понедельник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода и сильный снег.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедших выходных.

Снежный коллапс

Фото: архив КП

Непрекращающийся уже который день снег вызвал настоящий коллапс в нашем городе. Социальные сети заполонили сообщения о заторах на дорогах, пробках и нечищеных дорогах. Посмотреть можно здесь.

Закрытие трасс

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Удмуртии приняли решение ввести временное ограничение движения для грузового транспорта на федеральных трассах. Эта мера призвана обеспечить безопасность дорожного движения.

Фестиваль ангелов и архангелов

Фото: Амир Закиров

Ледовый фестиваль ангелов и архангелов (0+) в Ижевске состоится с 7 по 19 января 2023 года. Это будет уже 12-ый по счету крещенский фестиваль.

Стелу «Город трудовой доблести» открыли!

Фото: пресс-служба города Ижевска

В Ижевске в сквере Победы, напротив Вечного огня установили 17-метровую стелу «Город трудовой доблести». На ней размещен указ президента России о присвоении Ижевску этого звания.

Как выбрать искусственную ель

Фото: Мария Бакланова

Литая елка или из ПВХ, с декором или без, заснеженная или реалистичная – выбор искусственных елок в магазинах очень большой. Но как выбрать ту самую – надежную, красивую, модную, чтобы елочка долго служила и радовала хозяев? Об этом «Комсомолке» рассказала директор елочного магазина в Ижевске Светлана Платунова.

Как правильно нарядить новогоднюю елку

Фото: Мария Бакланова

Так, елку выбрали. Теперь пора подумать о том, как ее украсить. О том, как нарядить новогоднее деревце так, чтобы не стыдно было гостям показать и в соцсетях запостить, да и вообще, чтобы при виде него глаз радовался, «Комсомолка» узнала у новогоднего декоратора Никиты Петрова.

Катки Ижевска

Фото: Дмитрий Селезнев

Зима приносит с собой любимые многими снежные развлечения. В Ижевске открывают традиционные ледовые катки. «Комсомолка» спешит поделиться расписанием, адресами и ценами.

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