«Новая точка на карте оружейной столицы России»: стартовал конкурс на разработку концепции музея Ижевского механического завода

Основные идеи по созданию музея сформулировал на пресс-конференции управляющий директор ИМЗ Сергей Шунин Фото: Мария Бакланова

16 марта 2023 года стартовал конкурс на создание концепции нового музея Ижевского механического завода. Об этом представители предприятия официально сообщили на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире в группе IZHLIFE ВКонтакте. Рассказываем, для чего открывается музей, какой актуальности ожидают авторы проекта и кто может принять участие в конкурсе с призовым фондом 1 миллион рублей.

Увидеть презентацию положений конкурса лично собрались как специалисты из Удмуртии, так и из Москвы. Архитекторы из других городов следили за эфиром онлайн Фото: Мария Бакланова

Площадка есть

Помещение с абсолютно конкретными параметрами для будущего музея обозначили. Культурный центр разместится на 500 квадратных метрах второго этажа торгового дома «Байкал» на Промышленной, 8 в Ижевске. Для сравнения: площадь огромного катка на стадионе «Динамо» в столице Удмуртии равна 680 кв. м, и враз здесь легко встречаются сотни людей. Но организаторы музея переживают, что даже этого недостаточно – так много собрано экспонатов, которые хочется преподнести, как принято говорить, «вкусно», не зацикливаясь на прежних шаблонах. В новую экспозицию войдут предметы из коллекции предыдущего музея ИМЗ, который проработал с 1973 по 2019 год, которая обязательно будет дополнена современными разработками ижевских оружейников.

Суть идеи

Авторы идеи представляют музей как привлекательную мультифункциональную площадку. Дизайн, звук, графика, свет, инсталляции, возможно, VR-реальность будут работать в едином сценарии и увлекать за собой, вызывать эмоции у посетителей.

В музее будут работать постоянная экспозиция и временные выставки, чтобы охватить максимум уникальных артефактов. Ижевский механический завод (ИМЗ) – то предприятие, которому есть чем удивлять. Это предприятие полного технологического цикла, где есть даже собственное производство высокоточного литья. В первую же очередь оно славится легендарным стрелковым оружием. Это единственный в России серийный производитель боевых и гражданских пистолетов. Пистолеты Макарова и Ярыгина, новый пистолет Лебедева – это все достижения конструкторов ИМЗ. Ружья и винтовки Ижевского механического завода известны во всем мире. Их уважают и охотники, и спортсмены. Управляющий директор ИМЗ Сергей Шунин считает, что музей просто обязан соответствовать высоким стандартам предприятия.

«Мы хотим сделать музей ИМЗ современным и запоминающимся объектом на карте оружейной столицы России. По результатам конкурса мы выберем и соединим лучшие идеи в финальный проект и реализуем его», – рассказал Сергей Шунин.

Будущий музей − это не только уникальная коллекция. Это и образовательный центр, где будут проходить встречи с известными конструкторами, мастер-классы по гравировке, презентации оружейных профессий, мероприятия патриотической направленности.

Завод хочет уйти от привычных витрин и типовых экскурсий и предложить Ижевску современную площадку, куда можно приехать всей семьей, где откроют новое для себя ценители огнестрельного оружия и где подростки 21 века не из-под палки, а с открытым сердцем и подлинным интересом прочувствуют историю века 20-го.

Открытие музея запланировано уже в 2024 году

Ветеран ИМЗ, автор знаменитого пистолета 6П35 Владимир Ярыгин поддержал замысел создать современный музей завода Фото: Мария Бакланова

Заслуженный конструктор РФ, ветеран ИМЗ Владимир Ярыгин, разработчик пистолета 6П35 присутствовал на пресс-конференции и горячо поддержал руководство завода возродить музей на качественно новом уровне. По мнению знаменитого конструктора, пистолетное производство − это визитная карточка Ижевска и Удмуртии.

«Пистолеты Макарова, Марголина − это бренды, равнозначные автомату Калашникова. Город заточен на то, чтобы растить оружейные кадры, и музей будет привлекать молодых специалистов. Школа оружейного мастерства у нас должна быть», − убежден Владимир Ярыгин.

Ветеран ИМЗ рассказал, что эксклюзивные образцы оружия, изготовленные на заводе, представлены в Историческом музее в Москве и во многих других государственных и частных коллекциях.

Работа началась

К созданию музея подошли с нескольких сторон. Пока проектировщики готовят комплексные решения, на ИМЗ упорядочивают архивные материалы. Для работы с историческими документами взяли на практику студентов-гуманитариев. Но объем работы велик, и на заводе ждут еще желающих оцифровывать старые газетные статьи и фотографии. Эти файлы послужат не только для будущего музея, но и для книги об Ижевском механическом заводе.

В ходе пресс-конференции руководитель завода ответил на вопросы аудитории, которые поступали из зала и в чате онлайн-трансляции Фото: Мария Бакланова

Основные положения конкурса и контакты

Конкурс на разработку концепции музея уже стартовал и продлится до 30 апреля 2023 года. Участникам нужно продумать как планировочную часть решения, так и основную идею будущей экспозиции, какие темы она будет отражать. Соискатели должны предложить свой план музейного пространства, сценарную и художественную концепцию экспозиции. Ключевые дизайнерские и мультимедиа решения нужно визуализировать и оформить в виде альбома-презентации.

Оценивать работы будет экспертное жюри, куда войдут представители завода и специалисты по актуальным музеям. Призовой фонд составляет 1 млн рублей: победитель получит 500 000 рублей, участники, занявшие второе и третье места, − 300 000 и 200 000 рублей соответственно. Заявиться могут и организации, и частные лица.

Техническое задание, существующие планировки и другая сопутствующая информация для конкурсантов размещены в группе ИМЗ ВКонтакте.

Подробная презентация, задачи, которые ставит перед разработчиками руководство завода, представлены на записи трансляции пресс-конференции в группе IZHLIFE. Вопросы можно направлять начальнику отдела внутренних коммуникаций и социальных программ АО «ИМЗ» Елене Филатовой, тел. (3412) 57-38-38*30365, e-mail: el.v.filatova@baikalinc.ru.

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