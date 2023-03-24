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Общество24 марта 2023 9:30

«Новая точка на карте оружейной столицы России»: стартовал конкурс на разработку концепции музея Ижевского механического завода

Призовой фонд составляет один миллион рублей
Рябкова Евгения
Основные идеи по созданию музея сформулировал на пресс-конференции управляющий директор ИМЗ Сергей Шунин

Основные идеи по созданию музея сформулировал на пресс-конференции управляющий директор ИМЗ Сергей Шунин

Фото: Мария Бакланова

16 марта 2023 года стартовал конкурс на создание концепции нового музея Ижевского механического завода. Об этом представители предприятия официально сообщили на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире в группе IZHLIFE ВКонтакте. Рассказываем, для чего открывается музей, какой актуальности ожидают авторы проекта и кто может принять участие в конкурсе с призовым фондом 1 миллион рублей.

Увидеть презентацию положений конкурса лично собрались как специалисты из Удмуртии, так и из Москвы. Архитекторы из других городов следили за эфиром онлайн

Увидеть презентацию положений конкурса лично собрались как специалисты из Удмуртии, так и из Москвы. Архитекторы из других городов следили за эфиром онлайн

Фото: Мария Бакланова

Площадка есть

Помещение с абсолютно конкретными параметрами для будущего музея обозначили. Культурный центр разместится на 500 квадратных метрах второго этажа торгового дома «Байкал» на Промышленной, 8 в Ижевске. Для сравнения: площадь огромного катка на стадионе «Динамо» в столице Удмуртии равна 680 кв. м, и враз здесь легко встречаются сотни людей. Но организаторы музея переживают, что даже этого недостаточно – так много собрано экспонатов, которые хочется преподнести, как принято говорить, «вкусно», не зацикливаясь на прежних шаблонах. В новую экспозицию войдут предметы из коллекции предыдущего музея ИМЗ, который проработал с 1973 по 2019 год, которая обязательно будет дополнена современными разработками ижевских оружейников.

Суть идеи

Авторы идеи представляют музей как привлекательную мультифункциональную площадку. Дизайн, звук, графика, свет, инсталляции, возможно, VR-реальность будут работать в едином сценарии и увлекать за собой, вызывать эмоции у посетителей.

В музее будут работать постоянная экспозиция и временные выставки, чтобы охватить максимум уникальных артефактов. Ижевский механический завод (ИМЗ) – то предприятие, которому есть чем удивлять. Это предприятие полного технологического цикла, где есть даже собственное производство высокоточного литья. В первую же очередь оно славится легендарным стрелковым оружием. Это единственный в России серийный производитель боевых и гражданских пистолетов. Пистолеты Макарова и Ярыгина, новый пистолет Лебедева – это все достижения конструкторов ИМЗ. Ружья и винтовки Ижевского механического завода известны во всем мире. Их уважают и охотники, и спортсмены. Управляющий директор ИМЗ Сергей Шунин считает, что музей просто обязан соответствовать высоким стандартам предприятия.

«Мы хотим сделать музей ИМЗ современным и запоминающимся объектом на карте оружейной столицы России. По результатам конкурса мы выберем и соединим лучшие идеи в финальный проект и реализуем его», – рассказал Сергей Шунин.

Будущий музей − это не только уникальная коллекция. Это и образовательный центр, где будут проходить встречи с известными конструкторами, мастер-классы по гравировке, презентации оружейных профессий, мероприятия патриотической направленности.

Завод хочет уйти от привычных витрин и типовых экскурсий и предложить Ижевску современную площадку, куда можно приехать всей семьей, где откроют новое для себя ценители огнестрельного оружия и где подростки 21 века не из-под палки, а с открытым сердцем и подлинным интересом прочувствуют историю века 20-го.

Открытие музея запланировано уже в 2024 году

Ветеран ИМЗ, автор знаменитого пистолета 6П35 Владимир Ярыгин поддержал замысел создать современный музей завода

Ветеран ИМЗ, автор знаменитого пистолета 6П35 Владимир Ярыгин поддержал замысел создать современный музей завода

Фото: Мария Бакланова

Заслуженный конструктор РФ, ветеран ИМЗ Владимир Ярыгин, разработчик пистолета 6П35 присутствовал на пресс-конференции и горячо поддержал руководство завода возродить музей на качественно новом уровне. По мнению знаменитого конструктора, пистолетное производство − это визитная карточка Ижевска и Удмуртии.

«Пистолеты Макарова, Марголина − это бренды, равнозначные автомату Калашникова. Город заточен на то, чтобы растить оружейные кадры, и музей будет привлекать молодых специалистов. Школа оружейного мастерства у нас должна быть», − убежден Владимир Ярыгин.

Ветеран ИМЗ рассказал, что эксклюзивные образцы оружия, изготовленные на заводе, представлены в Историческом музее в Москве и во многих других государственных и частных коллекциях.

Работа началась

К созданию музея подошли с нескольких сторон. Пока проектировщики готовят комплексные решения, на ИМЗ упорядочивают архивные материалы. Для работы с историческими документами взяли на практику студентов-гуманитариев. Но объем работы велик, и на заводе ждут еще желающих оцифровывать старые газетные статьи и фотографии. Эти файлы послужат не только для будущего музея, но и для книги об Ижевском механическом заводе.

В ходе пресс-конференции руководитель завода ответил на вопросы аудитории, которые поступали из зала и в чате онлайн-трансляции

В ходе пресс-конференции руководитель завода ответил на вопросы аудитории, которые поступали из зала и в чате онлайн-трансляции

Фото: Мария Бакланова

Основные положения конкурса и контакты

Конкурс на разработку концепции музея уже стартовал и продлится до 30 апреля 2023 года. Участникам нужно продумать как планировочную часть решения, так и основную идею будущей экспозиции, какие темы она будет отражать. Соискатели должны предложить свой план музейного пространства, сценарную и художественную концепцию экспозиции. Ключевые дизайнерские и мультимедиа решения нужно визуализировать и оформить в виде альбома-презентации.

Оценивать работы будет экспертное жюри, куда войдут представители завода и специалисты по актуальным музеям. Призовой фонд составляет 1 млн рублей: победитель получит 500 000 рублей, участники, занявшие второе и третье места, − 300 000 и 200 000 рублей соответственно. Заявиться могут и организации, и частные лица.

Техническое задание, существующие планировки и другая сопутствующая информация для конкурсантов размещены в группе ИМЗ ВКонтакте.

Подробная презентация, задачи, которые ставит перед разработчиками руководство завода, представлены на записи трансляции пресс-конференции в группе IZHLIFE. Вопросы можно направлять начальнику отдела внутренних коммуникаций и социальных программ АО «ИМЗ» Елене Филатовой, тел. (3412) 57-38-38*30365, e-mail: el.v.filatova@baikalinc.ru.

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