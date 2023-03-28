Главные новости Ижевска на утро 28 марта: провал на федеральной трассе М-7 и полгода со дня трагедии в школе № 88

Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет пасмурно. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха +5…+7 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Ожидается небольшой дождь.
Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.
Обрушение дороги в Игринском районе в Удмуртии
Обрушение дороги в Игринском районе. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии
27 марта, около 07:20 утра в ГУ МЧС по Удмуртии поступил сигнал о частичном разрушении дорожного полотна на части федеральной трассы М-7 в Игринском районе. Частичное повреждение дороги произошло недалеко от деревни Загребино.
Полгода со дня трагедии в школе № 88
Фото: Мария Бакланова
С момента трагедии в школе № 88 Ижевска прошло полгода. Что изменилось с того страшного дня? Какие решения были приняты и известно ли что-то о ходе расследования? Ответы на вопросы и воспоминания мамы, которая в тот день потеряла дочь, – в материале «Комсомолки».
Виновника смертельного ДТП на улице Чугуевского в Ижевске заключили под стражу на 2 месяца
В Ижевске осудили 28-летнего виновника смертельного ДТП на улице Чугуевского. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Напомним, трагедия произошла 24 марта.
Во время судебного заседания защита требовала заключить обвиняемого под домашний арест. Суд заключил мужчину под стражу на 2 месяца – до 24 мая 2023 г.
Светофоры с бело-лунной секцией появились в Ижевске
С 1 марта в Ижевске начали установку светофоров с дополнительной бело-лунной секцией. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Удмуртии.
Такие светофоры появятся на регулируемых перекрестках, на которых разрешено движение и для пешеходов, и для водителей. Бело-лунный сигнал предупреждает автовладельцев о том, что при повороте нужно пропустить пешеходов.
Глава Удмуртии передал бойцам в зоне СВО машину со встроенным медоборудованием
27 марта Александр Бречалов передал военнослужащим в зоне СВО машину со встроенным медоборудованием
«Автомобиль новый, на полном приводе – то, что нужно в боевых условиях. Пусть будет нашим парням хорошим помощником», – заключил глава.
У лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина родилась дочь
23 марта в семье трехкратного вице-чемпиона зимних Олимпийских игр 2014 года и председателя Федерации лыжных гонок Удмуртии Максима Вылегжанина произошло пополнение. О рождении дочери Марты сообщила жена спортсмена Альбина в соцсетях.
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