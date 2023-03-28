Главные новости Ижевска на утро 28 марта: провал на федеральной трассе М-7 и полгода со дня трагедии в школе № 88

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет пасмурно. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +5…+7 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Ожидается небольшой дождь.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Обрушение дороги в Игринском районе в Удмуртии

Обрушение дороги в Игринском районе. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

27 марта, около 07:20 утра в ГУ МЧС по Удмуртии поступил сигнал о частичном разрушении дорожного полотна на части федеральной трассы М-7 в Игринском районе. Частичное повреждение дороги произошло недалеко от деревни Загребино.

Полгода со дня трагедии в школе № 88

Фото: Мария Бакланова

С момента трагедии в школе № 88 Ижевска прошло полгода. Что изменилось с того страшного дня? Какие решения были приняты и известно ли что-то о ходе расследования? Ответы на вопросы и воспоминания мамы, которая в тот день потеряла дочь, – в материале «Комсомолки».

Виновника смертельного ДТП на улице Чугуевского в Ижевске заключили под стражу на 2 месяца

В Ижевске осудили 28-летнего виновника смертельного ДТП на улице Чугуевского. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, трагедия произошла 24 марта.

Во время судебного заседания защита требовала заключить обвиняемого под домашний арест. Суд заключил мужчину под стражу на 2 месяца – до 24 мая 2023 г.

Светофоры с бело-лунной секцией появились в Ижевске

С 1 марта в Ижевске начали установку светофоров с дополнительной бело-лунной секцией. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Удмуртии.

Такие светофоры появятся на регулируемых перекрестках, на которых разрешено движение и для пешеходов, и для водителей. Бело-лунный сигнал предупреждает автовладельцев о том, что при повороте нужно пропустить пешеходов.

Глава Удмуртии передал бойцам в зоне СВО машину со встроенным медоборудованием

27 марта Александр Бречалов передал военнослужащим в зоне СВО машину со встроенным медоборудованием

«Автомобиль новый, на полном приводе – то, что нужно в боевых условиях. Пусть будет нашим парням хорошим помощником», – заключил глава.

У лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина родилась дочь

23 марта в семье трехкратного вице-чемпиона зимних Олимпийских игр 2014 года и председателя Федерации лыжных гонок Удмуртии Максима Вылегжанина произошло пополнение. О рождении дочери Марты сообщила жена спортсмена Альбина в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Парики, грим и творческий беспорядок: Как выглядят гримерки театров Ижевска

Сосудистый центр откроют в межрайонной больнице в Глазове

Подрядчик проведет ремонт разрушенного под рельсами асфальта на улице Гагарина за свой счет