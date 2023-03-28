Цветы на крыльях самолета: жители Ижевска продолжают делиться историями своих героев

Вспоминаем как ковалась победа Фото: архив редакции «Комсомольская правда» – Ижевск

Великая Отечественная война коснулась каждого. Она не обошла ни одного человека, ни одной семьи. В рамках проекта «Истории нашей победы» жители Удмуртии рассказывают о своих родных и близких, которые внесли неоценимый вклад в приближение Победы, а также о тех, кто защищает нашу Родину сегодня и помогает бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Очередная порция историй и человеческих судеб – специально для читателей «Комсомолки».

Ей было всего 16!

Клавдия Игнатьевна Чуракова. Фото: архив участника проекта

Клавдия Игнатьевна Чуракова встала к станку на заводе в 16 лет. Работала по 14 часов в сутки.

«Ей приходилось добираться домой пешком по ночному Ижевску. Причем идти нужно было через кладбище. Пока доходила до дома – уже почти утро. Пару часов на сон – и обратно на завод», – рассказала внучка Клавдии Игнатьевны – ведущая радио «Адам» Алина Малина.

Однажды девушка решила заночевать на заводе, чтобы не тратить время на долгую дорогу домой. А ночью из ее кармана кто-то вытащил продуктовые карточки, без которых она не могла получить продукты. Несмотря на постоянный голод, Клава не ушла с завода, а продолжала ковать Победу.

Небо он не бросил

Кунгуров Василий Александрович с женой. Фото: архив участника проекта

Василий Александрович Кунгуров прошел Великую Отечественную войну боевым летчиком и узнал о Победе в тот момент, когда пролетал над Веной. Он рассказывал родным, что на крылья его самолета тогда бросали цветы.

Правнучка героя – редактор новостей радио «Адам» Мария Гоголева – рассказала, что, вернувшись домой, Василий Александрович так и не смог навсегда отказаться от неба и долгое время обучал будущих летчиков в качестве инструктора.

Был представлен к званию Героя Советского Союза

Ишаев Ишпай Ишаевич. Фото: архив участника проекта

Ишпай Ишаевич Ишаев участвовал в партизанском движении и был разведчиком в отряде Сидора Ковпака на оккупированных территориях Белоруссии и Украины. Во время заданий вытащил с поля боя 12 раненых товарищей. Их оружие, которого всегда не хватало, он тоже не бросил.

За свой героизм в боях с 18 по 24 августа 1943 года представлен к медали «За участие в партизанском движении». Ишпай Ишаевич тогда во время одного боя убил семерых нацистов. А еще благодаря ему бойцы Красной армии смогли пойти в атаку на врага – герой закидал пулеметную точку противника и сохранил жизни товарищей.

«Он рассказывал, что его должны были представить к званию Героя Советского Союза. Но по роковой случайности самолет с документами был сбит прямо на глазах у партизан», – поделилась внучка ветерана Дарья Исхакова.

Принять участие в проекте можно: заполнив форму по ссылке;

отправив текст и фото в мессенджеры радиостанции «Адам» по номеру: 8-912-007-08-05;

загрузив фото героя в альбом «Истории нашей Победы 2023» в группе радио «Адам» ВКонтакте и добавив в описании к снимку историю;

отправив рассказ и фото по электронной почте: hello@cdm.team .

Истории героев принимаются по 8 мая включительно. Рассказ можно размещать и у себя на страничках в социальных сетях, дополнив его хэштегом #историиНашейПобеды2023.

Организаторы проекта – медиахолдинг Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (12+) и портал IZHLIFE (18+). Сроки проведения: с 20 марта по 9 мая 2023 года.

12+

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