Последние новости Ижевска на утро 29 марта: назначение нового советника главы Удмуртии и увеличение числа жалоб на медуслуги

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда,29 марта. День обещает быть ясным и теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Советник главы

Динару Алпашаеву назначили на пост советника главы Удмуртии. К новым обязанностям она приступила 27 марта. Ранее Алпашаева занимала пост директора Корпорации развития Удмуртии.

Фото: @id5127080

Ревность погубила двоих

Мужчина из Сарапула до смерти забил соперника за сердце супруги. Он решил навестить женщину в общежитии, в котором она жила, но дверь открыл незнакомый мужчина. Между ними завязалась серьезная драка, в результате которой один погиб, а другой – попал под уголовную ответственность.

Мужчина отправился навестить жену Фото: Мария Бакланова

Число жалоб увеличилось

За 2022 год количество жалоб на оказание медпомощи в Удмуртии выросло в 2,5 раза. Самой главной проблемой остается запись на прием. Также жители региона жаловались на трудности оказания медицинских услуг в селах, признание лица инвалидом и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Проблема записи к врачу остается актуальной уже не первый год Фото: Мария Бакланова

Телемост для бойцов

Участникам СВО из Удмуртии удалось встретиться с родными по видеосвязи. Пообщаться с бойцами приезжали целыми семьями. Родители давали напутствия, жены рассказывали о том, как скучают, а дети читали стихи и показывали рисунки.

Фото: @a.brechalov

Закроется ли «Леруа Мерлен» в Ижевске?

Французская компания Leroy Merlin объявила о намерении продать все магазины на территории России. Стоит ли ожидать закрытия магазина в Ижевске и бежать закупать впрок или все останется как прежде, узнала «Комсомолка».

Французская компания уходит из России Фото: Диля Ахмадишина

Догхантеры в деле

В Можге разбросанными на улицах таблетками отравились пять собак. Живодеров не нашли, но животных, к счастью, удалось спасти. Зоозащитники планируют обратиться в полицию.

Собак спасли Фото: Архив КП

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