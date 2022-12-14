Главные новости Ижевска на утро 14 декабря: приезд известной фигуристки Александры Трусовой и отремонтированная лестница в Березовой роще

Сегодня в Ижевске будет без осадков. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -6…-8 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

53 человека эвакуировали спасатели при пожаре на улице Сабурова в Ижевске

13 декабря в одном из 9-этажных домов на улице Сабурова в Ижевске произошел пожар. По приезде спасатели увидели, что загорелась квартира на 6 этаже.

В Ижевске начались рейды проверки содержания дворов

Власти будут смотреть на качество или отсутствие уборки снега во дворах, наличие гололедицы на дорогах, а также сосулек и снежных шапок на крышах домов. При этом работы должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности. Подрядчики должны заранее предупредить жителей дома, а также установить предупреждающие знаки.

В Удмуртии скончался поэт и журналист Александр Корамыслов

Он ушел из жизни на 54 году жизни. Фото: Союз журналистов Удмуртии ВКонтакте

Скончался известный удмуртский поэт Александр Анатольевич Корамыслов. Об этом сообщает пресс-служба союза журналистов Удмуртии.

Мужчина являлся членом Союза журналистов России, поэтом и блогером. На его счету несколько сборников стихов. Он ушел из жизни на 54 году жизни.

Лестница появилась на спуске из Березовой рощи в Ижевске

Лестница в Березовой роще. Фото: Сергей Гречев

Временный спуск построили в Березовой роще к речке Карлутке. Теперь жители могут с комфортом передвигаться по участку.

В основании, которое заложили ранее, проделали ступени. Еще не до конца смонтировали перила, но ходить уже стало гораздо легче.

Запись к врачу онлайн: инструкция для жителей Удмуртии

В декабре 2022 стало известно о введении единого стандарта электронной записи на портале Госуслуг. В связи с этим в Удмуртии прекратила работать запись на прием к врачу через портал IGIS.

Из-за своих технических возможностей IGIS был удобен для жителей республики, но 12 декабря ему на смену пришел новый Региональный портал медицинских услуг. Кроме того, власти пообещали улучшить возможности самозаписи через Госуслуги (ЕПГУ) и Региональный портал (РПГУ).

«Комсомолка» решила разобраться во всех тонкостях электронных записей и выявить их преимущества и недостатки.

Александра Трусова встретилась с юными фигуристами в Ижевске

Александра Трусова встретилась с фигуристами Удмуртии. Фото: Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии

12 декабря в Ижевске Олимпийская вице-чемпионка Александра Трусова встретилась с юными фигуристами Удмуртии. Дети встретились со своим кумиром. Они смогли задать ей несколько вопросов и также получили автографы на карточках и коньках.

Более 30 млн рублей зарплаты задолжало «Удмуртавтодор» своим сотрудникам

В октябре работники не получили оплату за свой труд. После этого они обратились в прокуратуру и написали заявление.

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