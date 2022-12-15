Последние новости Ижевска на утро 15 декабря: слухи о продаже роддома №2 и возвращение домой ученицы 88-ой школы, пострадавшей в результате стрельбы

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро четверга, 15 декабря Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня четверг, 15 декабря. В Ижевске снегопады и до -8°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Что будет со зданием 2-го роддома

В Ижевске появились слухи, что здание готовящегося к закрытию роддома №2 хотят продать. Вице-премьер Эльвира Пинчук опровергла эти слухи. Она рассказала, что здание отремонтируют и откроют в нем отделение реабилитации РДКБ.

Роддом закроют из-за простоя коек. Фото: Елена Копейкина

Юные герои

В СК России вручили награды юным героям Отечества, в число которых вошли и два ученика из школы №88 в Ижевске. Во время трагедии мальчики помогали спастись младшим школьникам.

Ученица школы №88 вернулась домой

14 декабря из федеральной клиники в Ижевск вернулся последний ребенок, пострадавший от стрельбы в школе №88. В Ижевске девочка продолжит оставаться под наблюдением врачей.

Девочка лечилась в федеральном центре. Фото: телеграм Эльвиры Пинчук

Ушла с поста замруководителя администрации главы Удмуртии

Согласно указу главы Удмуртии Светлана Пальчик с 11 декабря покинула пост замруководителя администрации главы республики. Контракт был расторгнут по инициативе самой Светланы Пальчик, которая теперь возглавляет региональную ЦИК.

Светлана Пальчик Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Отравление не подтвердилось

Прокуратура провела проверку информации о массовом отравлении детей в одном из детских лагерей. У детей и сотрудников лагеря заболевание не подтвердилось, массовое отравление не подтвердилось.

Сарнаев покидает свой пост

Борис Сарнаев, с 2008 года возглавлявший ГКК Удмуртии, решил покинуть свой пост. Ранее, в декабре 2020 года, его уже увольняли из комитета из-за изменения возрастного ценза для руководителя, но через некоторое время восстановили в этой должности.

Сарнаев принял решение уйти с занимаемой должности. Фото: udmgossovet.ru

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