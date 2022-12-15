В Удмуртии улучшено качество мобильной связи

Фото: МегаФон

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в 6 районах Удмуртии, а также в районе аэропорта Ижевска и на участках региональных автодорог Р-320 «Елабуга – Ижевск» и Р-242 «Казань-Пермь-Екатеринбург».

Инженеры МегаФона построили телеком-инфраструктуру в селе Горняк Можгинского района, которая обеспечивает мобильный интернет на средней скорости 40 Мбит/с. Новое оборудование откроет широкие цифровые возможности для более 600 жителей населенного пункта.

Значительное улучшение 4G-покрытия отметят жители населенных пунктов Водзимонье, Гавриловка, Мишикино, Пихтовка, Селты, Сюрногурт. Теперь сельчане могут быстрее скачивать информацию в сети, общаться по видеосвязи и с комфортом пользоваться любыми приложениями, ведь скорость передачи данных в смартфонах увеличилась более чем в два раза.

Улучшенное качество связи стало доступно для жителей и гостей региона на трассах Р-320 Елабуга – Ижевск в районе села Горняк и Р-242 на участке Казань – Пермь около села Селты. Благодаря модернизации сети увеличилась скорость мобильного интернета на территории аэропорта столицы Удмуртии и в близлежащих населенных пунктах, а также в микрорайоне Пазелы города Ижевска.

«Жители Удмуртии активно используют онлайн-возможности для получения госуслуг, образования, общения и развлечений, поэтому мы планомерно увеличиваем 4G-покрытие в регионе. В фокусе нашего внимания не только крупные города, но и сельские территории, а также транспортные артерии, которые связывают республику с соседями и всей страной», – отмечает директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.