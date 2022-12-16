Последние новости Ижевска на утро 16 декабря: неограниченное количество сроков для главы Удмуртии и ремонт исторического здания – дома Охизина

Историческое здание отремонтировали в Ижевске
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 16 декабря. Ожидается небольшой снег. Но надеемся, что он не омрачит ваше утро, тем более если оно начнется с утреннего обзора новостей от «Комсомолки».
Глава Удмуртии на неограниченное количество сроков
Депутаты Госсовета во время заседания исключили положение о количестве сроков, на которое может избираться глава региона.
Сбитая девушка
На улице Тракторной произошла авария: автобус сбил 15-летнюю девочку. Она скончалась. Подросток переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Бюджет региона
В Удмуртии приняли бюджет на 2023 год. Он дефицитный.
Промышленное развитие
Александр Бречалов обсудил развитие Удмуртии с зампредседателя правительства России Денисом Манутровым. Например, Удмуртия получит субсидию. Также появилась ясность в судьбе Автозавода: он будет производить электромобили и запчасти для машин.
Остановка «Национальная библиотека»
Именно так переименуют нынешнюю «Улицу Красноармейскую».
Новый член Общественной палаты Удмуртии
В Общественной палате региона появился новый член – Сергей Буторин, директор «Парков Ижевска». Его представила Федерация танцевального спорта.
Ремонт исторического здания
В доме Охизина находится школа искусств №2
Фото: Мария Бакланова
Дом чиновника Охизина на ул. Пастухова отремонтировали в Ижевске. там находится детская школа искусств №2. Снаружи здание отреставрировали, сохранив исторический облик. А внутри появилось современное оборудование.
Огни на елке
Уже сегодня, 16 декабря на главной елке Ижевска зажгут огни. Мероприятие начнется в 17:00.
Провалы года
Напоследок мы предлагаем вам посмеяться и вспомнить главные провалы года. В буквальном смысле. Собрали для вас видео с юмором об основных проблемах с асфальтом.
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