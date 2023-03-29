Заложенный нос, аденоиды, снижение слуха: как поможет многопрофильный медицинский центр Medical Balance

Фото: Медикал Баланс
Весной наш организм ослаблен после долгой зимы, и как следствие – насморк, больное горло и простуды. Как помочь себе пережить этот период без осложнений, стоит ли идти с заложенным носом в больницу, бороться с аденоидами и какие методы лечения может предложить медицинский центр Медикал Баланс, рассказывает заведующая отделением отоларингологии-сурдологии Виктория Викторовна Неустроева.
Заведующая отделением отоларингологии-сурдологии Виктория Викторовна Неустроева. Фото: Медикал Баланс.
Многие из нас привыкли переносить простуду на ногах, мол, что тут такого. Но есть ряд случаев, когда все же необходимо посетить врача.
«К врачу всегда стоит обращаться, если присутствуют температура и боль. Это симптомы, которые говорят о какой-то проблеме. Если болит ухо, в носу, горле, гортани, шее, то надо показаться доктору. Некоторые процессы нельзя затягивать, нужно бежать в больницу. Например, если у ребенка зеленые сопли, болит ухо или сиплый голос. Последнее – это вообще опасное состояние, которое может привести к ложному крупу», – уверяет Виктория Викторовна.
Да, насморк, вызванный вирусной инфекцией, пройдет за неделю. Но если у вас постоянно заложен нос, то это повод обратиться к специалисту. Именно врач подскажет, что это может быть, – неправильное строение перегородки, аллергия, воспалительный процесс или, например, полипы. И капли тут могут не столько помочь, сколько навредить.
«Вредны ли сосудосуживающие капли? Безусловно. Ими можно пользоваться 3 дня. Заболели, вирусная инфекция, нос должен дышать – капаем. Но долго использовать их не нужно, в том числе и масляные капли. Страдает мукоцилиарный клиренс, или так называемые реснички на слизистой носа. Они перестают двигаться, и слизь не выводится», – говорит Виктория Викторовна.
При острых болях лучше сразу обратиться к врачу! Фото: Медикал Баланс.
Еще один вопрос, который волнует многих родителей, – это аденоиды. Одни уверены, что нужно ждать, пока ребенок вырастет, и все пройдет само. Другие же родители настроены решительно: нужна операция. Кто прав?
«Аденоиды – это глоточная миндалина, которая есть у всех детей. Это такое защитное кольцо, которое не дает вирусам и бактериям проникать в дыхательные пути, – объясняет врач. – Но эта миндалина может увеличиваться, начать вести себя патологически. Тогда у ребенка начинают болеть уши, появляется храп, начинает формироваться аденоидное лицо – вытягиваться лицевой череп. Конечно, запускать и затягивать процесс нельзя. Особенно, когда у ребенка наблюдаются частые отиты или снижение слуха. В этом случае медлить нельзя – ребенок может просто оглохнуть: врач назначает хирургическое лечение».
Проводить операцию или нет, решает только специалист. Фото: Медикал Баланс.
Это касается и ситуаций с миндалинами. Однако каждое хирургическое вмешательство должно быть на 100 процентов по показаниям.
Виктория Неустроева, заведующая отделением отоларингологии-сурдологии Медикал Баланс: «Некоторые родители, боясь воспалений в горле, начинают всю еду и питье подогревать. Даже воду или мороженое. Но для детей – это медвежья услуга. Как и закалять, давать экстремально холодную еду.»
По словам специалиста, лучшее профилактическое средство против частых простуд в любое время года – это здоровый образ жизни, много свежего воздуха, хороший сон, умеренное питание, исключение курения, алкоголя и физическая активность.
«Это вам скажет любой врач. Все это дает возможность нашей иммунной системе самой справляться с любыми проблемами».
Но если болезнь проявилась, то поможет с ней справиться служба оториноларингологии и сурдологии медицинского центра Медикал Баланс. Здесь предоставляют полный спектр услуг – от диагностики заболевания, его амбулаторного лечения до решения сложных случаев и хирургического вмешательства. В центре работают только опытные специалисты.
В центре есть отдельная служба оториноларингологии и сурдологии. Фото: Медикал Баланс.
«Мы постоянно учимся. Какое бы мы ни получили новое оборудование, мы обязательно сначала проходим обучение и только потом начинаем им пользоваться. Минимум раз в год обязательно выезжаем на конференции, форумы, симпозиумы, мастер-классы, чтобы пообщаться с коллегами, посмотреть и послушать про новинки в нашей области. Ну и конечно, раз в 5 лет у нас проходит обязательное подтверждение сертификата врача», – рассказывает Виктория Неустроева.
В клинике работают врачи с большим опытом работы. Фото: Медикал Баланс.
В клинике Медикал Баланс врачи работают на ЛОР- и сурдологическом оборудовании последнего поколения. Пожалуй, такого широкого комплекса нет нигде в городе.
Врач-отоларинголог Николай Кутявин. Фото: Медикал Баланс.
Например, эндоскопическая стойка «Олимпус» значительно расширяет диагностические возможности врача, при этом совершенно не причиняя боль и дискомфорт пациенту. Здесь новейшие осветительные приборы у докторов, отоскопы с подсветкой для осмотра ушей и носа.
Представлена лечебная аппаратура: терапевтический магнитолазер, который быстро позволяет лечить острые и хронические заболевания. Для эффективного лечения есть электроотсосы, с помощью которых промывают у детей носики.
В центре используются в большинстве одноразовые инструменты. Для многоразового инструментария предусмотрена обработка в медицинских стерилизационных установках.
Новейшее оборудование в отделении отоларингологии-сурдологии центра Медикал Баланс. Фото: Медикал Баланс.
Тимпанометрия, аудиометрия, ультразвуковое исследование пазух носа, электрокохлеография и электронистагмография для исследований при головокружениях, все виды слуховых вызванных потенциалов для раннего определения снижения слуха – в центре можно провести комплексное обследование слуха с использованием современных нейрофизиологических методов. Есть специальный аппарат для лечения тугоухости. Врачи могут останавливать процесс прогрессирования тугоухости, провести диагностику, найти и обозначить уровень поражения органа.
При помощи современного оборудования диагностика проходит в разы быстрее. Фото: Медикал Баланс.
«Если раньше мы работали на ощупь, то сейчас в нашем арсенале много «помощников», и практически на любой вопрос мы можем ответить. Сейчас проходит процесс организации хирургического направления на базе нашей службы оториноларингологии. Скоро мы сможем делать операции с использованием новейших эндоскопических инструментов. В настоящее время малоинвазивная или щадящая хирургия – золотой стандарт для нас, врачей!» – подчеркнула Виктория Неустроева.
Позвоните по телефону (3412) 77-03-03, и администраторы подберут удобное для вас время.
А можно записаться на прием самому на сайте med-balance.ru.
На приеме у отоларинголога. Фото: Медикал Баланс.
Ижевск, ул. Ленина, 100к
Телефон: +7(3412) 77-03-03
E-mail: info@med-balance.ru
Режим работы: пн-пт 08:00-20:00, сб 09:00-15:00, вск выходной
Сайт: med-balance.ru
Реклама. ООО ММЦ «МЕДИКАЛ ПАРК».