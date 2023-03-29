Заложенный нос, аденоиды, снижение слуха: как поможет многопрофильный медицинский центр Medical Balance

Фото: Медикал Баланс

Весной наш организм ослаблен после долгой зимы, и как следствие – насморк, больное горло и простуды. Как помочь себе пережить этот период без осложнений, стоит ли идти с заложенным носом в больницу, бороться с аденоидами и какие методы лечения может предложить медицинский центр Медикал Баланс, рассказывает заведующая отделением отоларингологии-сурдологии Виктория Викторовна Неустроева.

Заведующая отделением отоларингологии-сурдологии Виктория Викторовна Неустроева. Фото: Медикал Баланс.

Когда стоит идти к врачу?

Многие из нас привыкли переносить простуду на ногах, мол, что тут такого. Но есть ряд случаев, когда все же необходимо посетить врача.

«К врачу всегда стоит обращаться, если присутствуют температура и боль. Это симптомы, которые говорят о какой-то проблеме. Если болит ухо, в носу, горле, гортани, шее, то надо показаться доктору. Некоторые процессы нельзя затягивать, нужно бежать в больницу. Например, если у ребенка зеленые сопли, болит ухо или сиплый голос. Последнее – это вообще опасное состояние, которое может привести к ложному крупу», – уверяет Виктория Викторовна.

Да, насморк, вызванный вирусной инфекцией, пройдет за неделю. Но если у вас постоянно заложен нос, то это повод обратиться к специалисту. Именно врач подскажет, что это может быть, – неправильное строение перегородки, аллергия, воспалительный процесс или, например, полипы. И капли тут могут не столько помочь, сколько навредить.

«Вредны ли сосудосуживающие капли? Безусловно. Ими можно пользоваться 3 дня. Заболели, вирусная инфекция, нос должен дышать – капаем. Но долго использовать их не нужно, в том числе и масляные капли. Страдает мукоцилиарный клиренс, или так называемые реснички на слизистой носа. Они перестают двигаться, и слизь не выводится», – говорит Виктория Викторовна.

При острых болях лучше сразу обратиться к врачу! Фото: Медикал Баланс.

Нужно ли обязательно удалять аденоиды и миндалины?

Еще один вопрос, который волнует многих родителей, – это аденоиды. Одни уверены, что нужно ждать, пока ребенок вырастет, и все пройдет само. Другие же родители настроены решительно: нужна операция. Кто прав?

«Аденоиды – это глоточная миндалина, которая есть у всех детей. Это такое защитное кольцо, которое не дает вирусам и бактериям проникать в дыхательные пути, – объясняет врач. – Но эта миндалина может увеличиваться, начать вести себя патологически. Тогда у ребенка начинают болеть уши, появляется храп, начинает формироваться аденоидное лицо – вытягиваться лицевой череп. Конечно, запускать и затягивать процесс нельзя. Особенно, когда у ребенка наблюдаются частые отиты или снижение слуха. В этом случае медлить нельзя – ребенок может просто оглохнуть: врач назначает хирургическое лечение».

Проводить операцию или нет, решает только специалист. Фото: Медикал Баланс.

Это касается и ситуаций с миндалинами. Однако каждое хирургическое вмешательство должно быть на 100 процентов по показаниям.

Виктория Неустроева, заведующая отделением отоларингологии-сурдологии Медикал Баланс: «Некоторые родители, боясь воспалений в горле, начинают всю еду и питье подогревать. Даже воду или мороженое. Но для детей – это медвежья услуга. Как и закалять, давать экстремально холодную еду.»

По словам специалиста, лучшее профилактическое средство против частых простуд в любое время года – это здоровый образ жизни, много свежего воздуха, хороший сон, умеренное питание, исключение курения, алкоголя и физическая активность.

«Это вам скажет любой врач. Все это дает возможность нашей иммунной системе самой справляться с любыми проблемами».

Служба оториноларингологии и сурдологии

Но если болезнь проявилась, то поможет с ней справиться служба оториноларингологии и сурдологии медицинского центра Медикал Баланс. Здесь предоставляют полный спектр услуг – от диагностики заболевания, его амбулаторного лечения до решения сложных случаев и хирургического вмешательства. В центре работают только опытные специалисты.

В центре есть отдельная служба оториноларингологии и сурдологии. Фото: Медикал Баланс.

«Мы постоянно учимся. Какое бы мы ни получили новое оборудование, мы обязательно сначала проходим обучение и только потом начинаем им пользоваться. Минимум раз в год обязательно выезжаем на конференции, форумы, симпозиумы, мастер-классы, чтобы пообщаться с коллегами, посмотреть и послушать про новинки в нашей области. Ну и конечно, раз в 5 лет у нас проходит обязательное подтверждение сертификата врача», – рассказывает Виктория Неустроева.

В клинике работают врачи с большим опытом работы. Фото: Медикал Баланс.

Оборудование последнего поколения

В клинике Медикал Баланс врачи работают на ЛОР- и сурдологическом оборудовании последнего поколения. Пожалуй, такого широкого комплекса нет нигде в городе.

Врач-отоларинголог Николай Кутявин. Фото: Медикал Баланс.

Например, эндоскопическая стойка «Олимпус» значительно расширяет диагностические возможности врача, при этом совершенно не причиняя боль и дискомфорт пациенту. Здесь новейшие осветительные приборы у докторов, отоскопы с подсветкой для осмотра ушей и носа.

Представлена лечебная аппаратура: терапевтический магнитолазер, который быстро позволяет лечить острые и хронические заболевания. Для эффективного лечения есть электроотсосы, с помощью которых промывают у детей носики.

В центре используются в большинстве одноразовые инструменты. Для многоразового инструментария предусмотрена обработка в медицинских стерилизационных установках.

Новейшее оборудование в отделении отоларингологии-сурдологии центра Медикал Баланс. Фото: Медикал Баланс.

Тимпанометрия, аудиометрия, ультразвуковое исследование пазух носа, электрокохлеография и электронистагмография для исследований при головокружениях, все виды слуховых вызванных потенциалов для раннего определения снижения слуха – в центре можно провести комплексное обследование слуха с использованием современных нейрофизиологических методов. Есть специальный аппарат для лечения тугоухости. Врачи могут останавливать процесс прогрессирования тугоухости, провести диагностику, найти и обозначить уровень поражения органа.

При помощи современного оборудования диагностика проходит в разы быстрее. Фото: Медикал Баланс.

«Если раньше мы работали на ощупь, то сейчас в нашем арсенале много «помощников», и практически на любой вопрос мы можем ответить. Сейчас проходит процесс организации хирургического направления на базе нашей службы оториноларингологии. Скоро мы сможем делать операции с использованием новейших эндоскопических инструментов. В настоящее время малоинвазивная или щадящая хирургия – золотой стандарт для нас, врачей!» – подчеркнула Виктория Неустроева.

Как попасть на прием к отоларингологу?

Позвоните по телефону (3412) 77-03-03, и администраторы подберут удобное для вас время.

А можно записаться на прием самому на сайте med-balance.ru.

На приеме у отоларинголога. Фото: Медикал Баланс.

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