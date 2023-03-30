Последние новости Ижевска на утро 30 марта: продолжение скандала вокруг ТРЦ «Италмас» и штрафы для нерадивых владельцев животных

Главные новости минувшего дня в городе и республике
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня четверг, 30 марта. В Ижевске переменная облачность и до +9°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.
Ижевчан продолжает беспокоить скандал вокруг ТРЦ «Италмас». Как прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов, конфликте разбираются правоохранительные органы. Также, по его словам, варианты переноса «Ижевских терм» обговариваются с владельцем организации, а мэр Ижевска Олег Бекмеметьев вскоре встретится с жителями микрорайона и расскажет о планах по его благоустройству.
В конфликте разбираются правоохранительные органы
Фото: Архив КП
В силу вступило постановление «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории Удмуртской Республики». Согласно этому документу, за нарушения правил содержания домашних животных, например, за отказ убирать за питомцем на улице, владельцев будут штрафовать.
28 марта на улице 10 лет Октября в Ижевске 25-летний пьяный водитель сбил 19-летнего юношу на пешеходном переходе. Пострадавший попал в больницу.
Пешеход шел на разрешающий сегнал светофора
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Жительница Удмуртии Анна Юшкова стала победительницей всероссийского конкурса «Девушка-весна» от МЧС России. За этот титул соревновались 18 сотрудниц МЧС.
Поздравляем с победой! Фото: МЧС России @mchs__russia
На 703 человека уменьшилась численность населения Удмуртии в январе 2023 года. При этом за 2022 год количество жителей республики сократилась на 6,7 тыс. человек. 1 января эта цифра составила 1442,3 тыс. жителей.
70 жалоб на подтопление территорий поступило с 25 марта от жителей Удмуртии. Больше всего таких фактов в Ижевске, Глазове и Балезинском районе.
Фото: @balezino
Так, 29 марта пришлось закрыть движение под железобетонным мостом в Балезино из-за подтопления.
Прием заявлений на зачисление в первый класс стартовал в Ижевске 25 марта. От родителей принято уже более 9 200 заявлений. Большая часть – почти 6 тысяч – решила воспользоваться порталом Госуслуг. В 2023 году школы Ижевска ожидают 10 350 первоклассников.
Провал участка дорожного полотна на федеральной трассе М-7 в Удмуртии ликвидировали в ночь на 29 марта. Этот участок обрушился 27 марта. Сейчас движение уже открыто.
На участке ввели скоростные ограничения. Фото: @yaroslav_semenov
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