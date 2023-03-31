Последние новости Ижевска на утро 31 марта: видео из зоны СВО и первые клещи

Сегодня пройдет небольшой дождь Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня последний день марта – 31 число, да еще и пятница. Можно отметить! А начнем мы день с традиционного утреннего обзора.

Назначили главу Можги

Главой Можги стал Эрик Уразов. Его кандидатуру утвердили единогласно.

Как живут бойцы

Александр Бречалов, глава Удмуртии, выложил видео из зоны СВО. Он отметил, что наши бойцы справляются с задачами.

Осудят мать за гибель ребенка

В Игринском районе осудят 37-летнюю женщину. Ее двухлетний ребенок получил ожоги 1–3 степени. Но она не предприняла никаких мер, чтобы ему помочь.

Первые клещи проснулись

Сезон клещей начался: первые жертвы кровососов обнаружены в Малопургинском районе.

Нашли подрядчика для благоустройства парков

В Ижевске выбрали подрядчика, который займется в этом году благоустройством Березовой рощи и парка «Тишино». Причем во втором работы уже начались.

Открылся музей СССР

Хочется поностальгировать? В Ижевске появилось подходящее место для этого! На улице Ленина открылся музей СССР.

Удалили осколок бойцу СВО

Хирурги из Удмуртии удалили осколок из раны бойца СВО. Он отправился добровольцем.

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