Главные новости Ижевска на утро 19 декабря 2022 года: единое детское пособие, ДТП с пострадавшими и ледяной дождь

Будьте осторожны по дороге на работу. Фото: архив редакции «КП» – Ижевск

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 19 декабря, понедельник. Сегодня жителей столицы Удмуртии ожидает пасмурная погода и небольшой снег, столбик термометра поднимется не выше -5 °С. Начните этот день с новостей за последние сутки.

Единое детское пособие введут в Удмуртии с 2023 года

С 1 января в Удмуртии объединят детские пособия. Теперь получить выплаты будет гораздо проще через Госуслуги. Данное пособие объединит все меры поддержки для семей с детьми: от периода беременности до 17-летия ребенка. Движение по трем трассам ограничили в Удмуртии из-за снегопадов

Движение по трем трассам ограничили в Удмуртии из-за снегопадов

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании движения Фото: Амир Закиров

В Удмуртии на трех трассах ввели временное ограничение движения из-за обильных снегопадов. Запрет будет действовать с 13:00 18 декабря до 9:00 19 декабря на объездной дороге Воткинска, дороге «Воткинск — Кельчино — граница Пермского края», а также на федеральной трассе М7 «Волга» (от границы с Пермским краем до границы с Татарстаном).

6 человек получили травмы в дорожной аварии в Удмуртии

Авария произошла на трассе вечером 17 декабря. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

На дороге «Ижевск — Ува» в Удмуртии столкнулись автомобили Kia, Hyundai и Nissan. В результате дорожной аварии пострадало шесть человек.

Больше 180 бригад энергетиков готовы к устранению последствий снегопадов в Удмуртии

Из-за обильных снегопадов в Удмуртии введен режим повышенной готовности. Фото: пресс-служба ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»

Из-за непогоды в Удмуртии энергетики работают в режиме повышенной готовности. Специалистами был усилен контроль за работой энергообъектов, а также мониторинг метеоусловий. Подробности в нашем материале.

Больше 4 млн рублей задолжала больница в Удмуртии за поставки медикаментов

Контракт заключили на поставку изделий медицинского назначения Фото: Мария Бакланова

Прокуратура провела проверку в одной из больниц Якшур-Бодьинского района. В ходе которой выяснилось, что учреждение заключило контракты на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения на 4 млн рублей, однако оплату по договорам так и не произвела. Подробности на нашем сайте.

ХК «Ижсталь» обыграл «Металлург» из Новокузнецка

Команды подарили болельщикам хоккейный праздник с множеством голов. Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь» 17 декабря хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии обыграл команду «Металлург» из Новокузнецка в выездном матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Подробности на нашем сайте.

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