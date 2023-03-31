5 характеристик качественного поликарбоната: как выбрать покрытие для теплиц

Урожай в теплице напрямую зависит от качества поликарбоната. Фото: kinplast.ru.

В нашей предыдущей статье мы рассказали о том, какие виды современных покрытий максимально эффективны для теплиц. Мы выяснили, что оптимальным вариантом является поликарбонат. Но как выбрать качественный материал, который прослужит несколько лет и создаст условия для богатого урожая? Давайте разбираться.

Марка и производитель

Для теплиц в основном используют поликарбонат толщиной 4 мм. Фото: kinplast.ru.

Поликарбонат при тех же самых габаритах в 16 раз легче стекла, а еще он обладает низкой теплопроводностью и хорошей звукоизоляцией. В разрезе он напоминает соты и обладает легкостью, прочностью и гибкостью. На что обратить внимание при выборе материала?

Садоводам предлагается огромный выбор всевозможных марок и брендов. Прежде чем сделать выбор, не поленитесь поискать в интернете сайт производителя и отзывы о его продукции. Чем больше информации на сайте, тем больше доверия вызывает производитель.

Например, на сайте компании «Кинпласт» есть не только контакты и описание различных марок поликарбоната, но и много полезной и нужной для садоводов и огородников информации. Там же можно скачать сертификаты качества на покрытие и инструкции по его установке.

Вес

Очень важная характеристика, которая указывает на качество изготовления покрытия. Стандартный лист размером 2,1 на 12 метров весит от 13 до 20 кг. Чем прочнее и тяжелее поликарбонат, тем он качественнее и долговечнее.

Толщина

Толщина поликарбоната – от 4 до 25 мм. Отметим, что поликарбонат «Кинпласт» используется не только для теплиц, но и для беседок, навесов и входных групп. Он бывает разным по толщине и цвету. На теплицы, как правило, в нашем регионе устанавливают поликарбонат толщиной 4 мм, встречается и 6 мм, но это довольно редко.

В Удмуртии только завод «Кинпласт» предлагает садоводам усиленный поликарбонат толщиной 4 мм с дополнительной перегородкой в ячейке. Это улучшает теплоизоляцию (уменьшает теплопроводность), а также увеличивает прочность листа.

Очень важен защитный УФ-слой на поликарбонате. Фото: kinplast.ru.

УФ-защита

Качественный поликарбонат всегда имеет слой, который защищает его от губительного ультрафиолета. УФ-лучи вредны для самого покрытия, который без защиты от них прослужит всего два-три года. Стоит отметить, что ультрафиолет в спектре до 280 нм вреден и для растений.

Покупая материал, не стесняйтесь спрашивать сопроводительную документацию, так как внешне увидеть этот слой невозможно – его толщина составляет всего 0,0035-0,006 мм.

Поликарбонат можно считать качественным, если:

— толщина полотна не менее 4 мм;

— есть защитный слой от УФ-излучения;

— при сгибании лист не трескается и не ломается;

— ребра жесткости прочные;

— производитель гарантирует эксплуатацию не менее 10 лет;

— на упаковке есть информация о производителе, инструкция по монтажу.

Некачественный поликарбонат имеет следующие признаки:

— лист можно легко согнуть и сломать;

— в материале листа видны пузырьки или вкрапления, что говорит о добавлении вторсырья;

— края не запаяны;

— отсутствует упаковочная пленка;

— слишком низкая цена.

В Ижевске качественный поликарбонат от надежного и проверенного временем производителя можно приобрести в компании «Кинпласт». Срок службы материала составляет более 15 лет!

Приобрести поликарбонат можно уже сейчас. Заключив договор на покупку, вы фиксируете цену, и никакое сезонное повышение цен вам будет не страшно.

Кроме этого, можно скооперироваться с соседями по садоводству или с друзьями и заказать поликарбонат, например, на 3-4 теплицы сразу. В этом случае вам будет предоставлена скидка за оптовую покупку.

Нет возможности забрать поликарбонат сразу? Вы можете оставить его на складе компании до начала очередного огородного сезона совершенно бесплатно.

Найти качественный и долговечный поликарбонат можно по адресу:

Адрес: Ижевск, ул. Маяковского, 33, офис 104.

Телефон: +7 (3412) 330-293.

Сайт: izhevsk.kinplast.ru

Почта: izhevsk@kin.su

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