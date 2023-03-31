5 характеристик качественного поликарбоната: как выбрать покрытие для теплиц

Урожай в теплице напрямую зависит от качества поликарбоната. Фото: kinplast.ru.
В нашей предыдущей статье мы рассказали о том, какие виды современных покрытий максимально эффективны для теплиц. Мы выяснили, что оптимальным вариантом является поликарбонат. Но как выбрать качественный материал, который прослужит несколько лет и создаст условия для богатого урожая? Давайте разбираться.
Для теплиц в основном используют поликарбонат толщиной 4 мм. Фото: kinplast.ru.
Поликарбонат при тех же самых габаритах в 16 раз легче стекла, а еще он обладает низкой теплопроводностью и хорошей звукоизоляцией. В разрезе он напоминает соты и обладает легкостью, прочностью и гибкостью. На что обратить внимание при выборе материала?
Садоводам предлагается огромный выбор всевозможных марок и брендов. Прежде чем сделать выбор, не поленитесь поискать в интернете сайт производителя и отзывы о его продукции. Чем больше информации на сайте, тем больше доверия вызывает производитель.
Например, на сайте компании «Кинпласт» есть не только контакты и описание различных марок поликарбоната, но и много полезной и нужной для садоводов и огородников информации. Там же можно скачать сертификаты качества на покрытие и инструкции по его установке.
Очень важная характеристика, которая указывает на качество изготовления покрытия. Стандартный лист размером 2,1 на 12 метров весит от 13 до 20 кг. Чем прочнее и тяжелее поликарбонат, тем он качественнее и долговечнее.
Толщина поликарбоната – от 4 до 25 мм. Отметим, что поликарбонат «Кинпласт» используется не только для теплиц, но и для беседок, навесов и входных групп. Он бывает разным по толщине и цвету. На теплицы, как правило, в нашем регионе устанавливают поликарбонат толщиной 4 мм, встречается и 6 мм, но это довольно редко.
В Удмуртии только завод «Кинпласт» предлагает садоводам усиленный поликарбонат толщиной 4 мм с дополнительной перегородкой в ячейке. Это улучшает теплоизоляцию (уменьшает теплопроводность), а также увеличивает прочность листа.
Очень важен защитный УФ-слой на поликарбонате. Фото: kinplast.ru.
Качественный поликарбонат всегда имеет слой, который защищает его от губительного ультрафиолета. УФ-лучи вредны для самого покрытия, который без защиты от них прослужит всего два-три года. Стоит отметить, что ультрафиолет в спектре до 280 нм вреден и для растений.
Покупая материал, не стесняйтесь спрашивать сопроводительную документацию, так как внешне увидеть этот слой невозможно – его толщина составляет всего 0,0035-0,006 мм.
Поликарбонат можно считать качественным, если:
— толщина полотна не менее 4 мм;
— есть защитный слой от УФ-излучения;
— при сгибании лист не трескается и не ломается;
— ребра жесткости прочные;
— производитель гарантирует эксплуатацию не менее 10 лет;
— на упаковке есть информация о производителе, инструкция по монтажу.
Некачественный поликарбонат имеет следующие признаки:
— лист можно легко согнуть и сломать;
— в материале листа видны пузырьки или вкрапления, что говорит о добавлении вторсырья;
— края не запаяны;
— отсутствует упаковочная пленка;
— слишком низкая цена.
В Ижевске качественный поликарбонат от надежного и проверенного временем производителя можно приобрести в компании «Кинпласт». Срок службы материала составляет более 15 лет!
Приобрести поликарбонат можно уже сейчас. Заключив договор на покупку, вы фиксируете цену, и никакое сезонное повышение цен вам будет не страшно.
Кроме этого, можно скооперироваться с соседями по садоводству или с друзьями и заказать поликарбонат, например, на 3-4 теплицы сразу. В этом случае вам будет предоставлена скидка за оптовую покупку.
Нет возможности забрать поликарбонат сразу? Вы можете оставить его на складе компании до начала очередного огородного сезона совершенно бесплатно.
Найти качественный и долговечный поликарбонат можно по адресу:
Адрес: Ижевск, ул. Маяковского, 33, офис 104.
Телефон: +7 (3412) 330-293.
Сайт: izhevsk.kinplast.ru
Почта: izhevsk@kin.su
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