Для растений и не только: 10 способов использовать теплицу в быту

Как использовать старую теплицу? Фото:elements.envato.com.

Теплица – конструкция, позволяющая создать оптимальный микроклимат для выращивания хорошего урожая. А вы знали, что их можно применять не только для этого?

«Комсомолка» нашла 10 вариантов использовать уже не нужную теплицу на садовом участке.

Веранда

Старая теплица у дома может превратиться в довольно уютную веранду. Особенно если она сделана из стекла или поликарбоната. В ней можно смонтировать систему отопления и сделать уютной даже для зимних посиделок.

Беседка

Небольшая стеклянная теплица может превратиться в красивую беседку. Она подойдет для отдыха даже при дожде и ветре. И от непогоды укроет, и позволит красотой сада насладиться.

Пример беседки из поликарбоната Фото: титан18.рф.

Гараж

Не всегда на участке есть место для установки полноценного гаража. Из старой теплицы может получиться отличный небольшой гараж или навес для вашего железного коня.

Мастерская или сарай

А почему нет? Старую теплицу легко можно превратить в удобный сарай для инструментов или мастерскую. Достаточно поставить стол и прикрепить полки. Из нее выйдет отличная «мужская берлога» или склад для консерваций. Можно, кстати, покрасить и укрепить стены.

Туалет

Деревянный уличный туалет во влажном климате может быстро прийти в негодность. Как вариант, старую теплицу можно оборудовать под эти нужды. Сделать выгребную яму, обтянуть стены тканью или покрасить их краской. И конечно, правильно оборудовать сидение. Если вы боитесь неприятного запаха и духоты, то не забывайте проветривать сооружение, а в яму добавлять золу и опилки, которые легко поглощают неприятные запахи.

Душ

Если на участке нет бани, то организовать душевую кабинку можно в бывшей теплице. Некоторые устанавливают резервуары с водой на крыше. Главное – не забыть при создании такого душа позаботиться о приватности и оклеить стены непрозрачным материалом.

Укрытие для бассейна

Бассейн на даче практически всегда грязный. Даже если у вас стоит фильтр, осадки, мелкий песок, насекомые все равно попадают в чистую воду. Сделать навес можно из поликарбоната. А если вы хотите справиться и с ночными перепадами температур, то можно возвести не только крышу на опорах, но и полноценные стены. Тогда у вас будет свой личный крытый бассейн.

Сушилка для белья

Можно организовать с помощью переносной теплицы хорошую защиту для вашего белья, если ожидается дождь. Просто поставьте внутрь сушилку с бельем и на время дождя закройте дверь теплицы.

Курятник

Теплица может послужить укрытием для домашних птиц небольшого размера. Особенно кур, которые не слишком требовательны к уходу. Теплица – теплое помещение, куда можно поставить все необходимое для жизни пернатых.

Зимний сад

Зимний сад будет радовать вас круглый год. Фото: ogorod.ru.

Еще один вариант использования теплицы. Если у вас много комнатных растений, которые вы летом вывозите на дачу, то почему бы не организовать для них теплицу с подогревом прямо на участке? Небольшой зимний садик станет отличным поводом, чтобы навестить любимую дачу даже в снежную зиму.

Все это можно сделать в теплице, которая пришла в негодность. А построить надежную и крепкую универсальную теплицу по вашим параметрам в соответствии со строгими ГОСТами может помочь компания «Титан».

«Титан» все работы – от проектирования до сборки готовой теплицы – выполняет в строгом соответствии с ГОСТами, а также дает гарантию на каркас и установку от 1 до 3 лет. На покрывной материал при этом гарантия от производителя – до 15 лет.

Выбрать свою теплицу или парник и получить консультацию можно по адресам:

ТЦ «Муравейник» – г. Ижевск, ул. Пойма, д. 14а. Телефоны: +7 (3412) 610-720, 610-730.

ТЦ «Тулыс» – с. Завьялово, ул. Гольянская, д. 21а. Телефон: +7 (3412) 906-663.

Email: izhteplica@yandex.ru

Сайт: титан18.рф

ВК: vk.com/club62128797

Реклама. ИП Татаркин К.В.