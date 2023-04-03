Последние новости Ижевска на утро 3 апреля: прокат электросамокатов и комментарии по ситуации с ТЦ «Италмас»

Сегодня ожидается теплый день
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 3 апреля. Ожидается теплый день без осадков. А начнем мы этот день с утреннего обзора новостей.
Сервис проката самокатов
В Ижевске заработал кикшеринговый сервис. Стоимость – 50 рублей в качестве депозита и пять рублей за каждую минуту. Кататься можно в границах определенной зоны.
Гибель двух рыбаков
В Удмуртии за две недели погибли два рыбака. МЧС напоминает, что не стоит выходить на тонкий лед.
Олег Бекмеметьев о ситуации с ТЦ «Италмас»
Глава города Олег Бекмеметьев встретился с обеспокоенными жителями Устиновского района. Он рассказал, что новый собственник торгового центра «Италмас» попросил разрешения на научно-исследовательскую деятельность. Будут проводиться проверки на соответствие заявленному. Также уже составили один протокол.
Обработка от клещей и грызунов
Клещи и грызуны уже проснулись, но проводить обработки в парках пока рано. Для этого нужно, чтобы среднесуточная температура была выше +10 и чтобы просох травяной покров. Работы планируют провести во второй половине апреля.
Прощание с погибшим
Петра Шабанова, гвардии ефрейтора, погибшего на Украине, похоронили в Удмуртии. Он получил осколочные ранения, а потом скончался в госпитале. Его наградили Орденом мужества посмертно.
Ограничения на движение большегрузов
С 1 по 30 апреля в Удмуртии действуют ограничения на движение большегрузов. Это нужно, чтобы дороги не разрушились после зимы и паводка.
Погода в апреле
Тепло, возможно, пришло не надолго. Впереди – похолодания. Подробнее «Комсомолка» разбиралась в прогнозах на апрель с экспертами.
Убийство из-за ревности
Женщина в Сюмсинском районе отправилась на поиски сожителя. И обнаружила его в доме одной из местных жительниц. И тогда ревнивая женщина нанесла несколько ударов ей ножом.