Последние новости Ижевска на утро 3 апреля: прокат электросамокатов и комментарии по ситуации с ТЦ «Италмас»

Сегодня ожидается теплый день Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 3 апреля. Ожидается теплый день без осадков. А начнем мы этот день с утреннего обзора новостей.

Сервис проката самокатов

В Ижевске заработал кикшеринговый сервис. Стоимость – 50 рублей в качестве депозита и пять рублей за каждую минуту. Кататься можно в границах определенной зоны.

Гибель двух рыбаков

В Удмуртии за две недели погибли два рыбака. МЧС напоминает, что не стоит выходить на тонкий лед.

Олег Бекмеметьев о ситуации с ТЦ «Италмас»

Глава города Олег Бекмеметьев встретился с обеспокоенными жителями Устиновского района. Он рассказал, что новый собственник торгового центра «Италмас» попросил разрешения на научно-исследовательскую деятельность. Будут проводиться проверки на соответствие заявленному. Также уже составили один протокол.

Обработка от клещей и грызунов

Клещи и грызуны уже проснулись, но проводить обработки в парках пока рано. Для этого нужно, чтобы среднесуточная температура была выше +10 и чтобы просох травяной покров. Работы планируют провести во второй половине апреля.

Прощание с погибшим

Петра Шабанова, гвардии ефрейтора, погибшего на Украине, похоронили в Удмуртии. Он получил осколочные ранения, а потом скончался в госпитале. Его наградили Орденом мужества посмертно.

Ограничения на движение большегрузов

С 1 по 30 апреля в Удмуртии действуют ограничения на движение большегрузов. Это нужно, чтобы дороги не разрушились после зимы и паводка.

Погода в апреле

Тепло, возможно, пришло не надолго. Впереди – похолодания. Подробнее «Комсомолка» разбиралась в прогнозах на апрель с экспертами.

Убийство из-за ревности

Женщина в Сюмсинском районе отправилась на поиски сожителя. И обнаружила его в доме одной из местных жительниц. И тогда ревнивая женщина нанесла несколько ударов ей ножом.