Главные новости Ижевска на утро 4 апреля: пожар в Пирогово и новый вид мошенничества

В Ижевске сегодня будет тепло. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +14…+16 °С. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Общегородские субботники пройдут в Ижевске 14, 15 и 22 апреля

В Ижевске с 3 апреля начнется месячник по благоустройству города.

К уборке просят подключиться управляющие компании и балансодержателей частных территорий и зданий. 14, 15 и 22 апреля пройдут общегородские субботники в парках, лесах и скверах.

В деревне Пирогово в Удмуртии произошел пожар

Причиной возгорания мог стать мусор. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

3 апреля 2023 года в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Пирогово Удмуртской республики.

По предварительным данным, пожар начался во дворе одного из домов, на территории которого было разбросано много мусора из пластика и резины. Это могло стать причиной быстрого распространению огня на другие дома.

Александр Бречалов побывал в зоне СВО

Глава Удмуртии рассказал о быте бойцов. Фото: скриншот из видео @a.brechalov

В зоне проведения специальной военной операции глава Удмуртии Александр Бречалов побывал впервые. Более подробно о поездке рассказали наши коллеги из редакции «КоммерсантЪ-Удмуртия».

Военнослужащие и добровольцы из Удмуртии находятся в разных частях зоны СВО – одни на самой передовой, другие немного дальше. Александр Бречалов побывал на позициях.

«Было важно увидеть, как быт там устроен с точки зрения технического оснащения, вооружения. Сопровождал меня заместитель командующего группировкой «Днепр». У всех разные условия. Не буду называть населенные пункты, но есть подразделения, которые на самом «передке», там самое короткое расстояние через Днепр до нашего врага. Есть те, что подальше, и там лучше окопались, условия получше», – рассказал глава республики.

Детский сад в Воткинске закрыли на дезинфекцию из-за кишечной инфекции у детей

3 апреля на дезинфекцию закрыли детский сад №33 в Воткинске.

В конце марта у нескольких детей выявили признаки кишечной инфекции. 28 марта в детском саду провели эпидрасследование, а также провели лабораторные исследования. Помещения продезинфицировали, а воспитанники и сотрудники учреждения проходят медицинское обследование. Детсад возобновит работу 8 апреля.

Начальницу отделения почты в Ижевске осудили за мошенничество

Вступил в силу приговор начальницы одного из отделений «Почты России» в Ижевске.

Известно, что женщина фиктивно нанимала на работу сотрудников, которые по факту не выполняли обязанностей. Их зарплату она забирала себе. В пресс-службе «Почты России» отметили, что преступление женщины выявила служба безопасности компании. Сразу после эту информацию передали в правоохранительные органы.

Жителей Удмуртии предупредили о звонках мошенников с кода 977

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предостерег жителей Удмуртии о новом виде телефонного мошенничества.

Звонки с кода 977 поступают через мессенджеры, при этом на аватарке высвечивается логотип крупного банка. Преступники представляются менеджерами, сообщают об одобренной заявке на кредит, но тут же заявляют о некоторой загвоздке.

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