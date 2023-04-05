Последние новости Ижевска на утро 5 апреля: новый температурный рекорд, бандит-рецидивист и крупный пожар

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 5 апреля. День обещает быть теплым, но пасмурным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

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В Ижевске поймали бандита из Москвы. Мужчина с товарищами по группировке обманом вывез из столицы в Удмуртию четырех москвичей и напал на них. Потерпевших били дубинками, электрошокерами и даже использовали огнестрельное оружие.

Уголовное дело передали в суд Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Состояние парков после зимы

Пережили ли зиму скверы и парки Ижевска, которые ремонтировали совсем недавно? «Комсомолка» отправилась по общественным местам с проверкой. Не все так гладко, но лучше, чем мы ожидали.

Зима не прошла без последствий для парков Фото: Мария Бакланова

Вклад в промышленность

Более 110 млн рублей выделят власти Удмуртии в развитие предприятий. Это позволит не только увеличить число рабочих мест на несколько тысяч, но и привлечь инвесторов, а вместе с ними миллиарды вложений.

В 2022 году в поддержку импортозамещающих проектов направили более 300 млн рублей Фото: Алена Селезнева

Побит рекорд

3 апреля в Удмуртии обновился температурный рекорд! Теплый воздух с Казахстана поднял столбик термометра на территории Ижевска до +17,4°С. Ранее температурный рекорд был отмечен в 1983 году, тогда воздух прогрелся до +15°С.

Тепло не собирается уходить Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Спасение женщины с редкой патологией

Хирурги Ижевска прооперировали 58-летнюю женщину с зеркально расположенными внутренними органами. Такая патология встречается примерно у одного из 10 тысяч человек. Для спасения женщины, врачам пришлось быть крайне осторожными – оперировать нужно было левой рукой, а не привычной правой.

Фото: @elvira_pinchuk

Пожар в деревне

В деревне Пирогово в Завьяловском районе произошел пожар – загорелся участок, на котором было раскидано много мусора из пластика и резины. Пламя повредило сразу два дома. Для их тушения привлекли 25 человек и 8 единиц техники.

Площадь возгорания составила 150 кв.м. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

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