Главные новости Ижевска на утро 21 декабря: отключение горячей воды должникам и рост заболеваемости ОРВИ

21 декабря в Ижевске будет -18…-20 °С. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -18…-20 °С. Ветер переменный 0-5 м/с.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Два человека скончались в ДТП под Ижевском

Водитель легковой машины выехал на встречку. Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД

20 декабря примерно 8:30 в Завьяловском районе произошло смертельное ДТП.

Дорожная авария случилась на 5 километре дороги «Завьялово- Гольяны». 44-летний водитель автомобиля Лады Гранты не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого он врезался в Газель.

Должникам в Удмуртии будут отключать горячую воду и пломбировать вентиль у счетчика

С 2023 года за задолженность по платежам жителям Удмуртии начнут отключать горячую воду. Таким образом власти будут воздействовать на должников. Этим способом уже активно пользуются в Свердловской области. О процессе проведения этой процедуры «Комсомолке» подробно рассказала замруководителя центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» Свердловской области Ольга Волкова.

17 809 случаев ОРВИ подтвердили у жителей Удмуртии за последнюю неделю

Это на более чем 2 тысячи заболевших больше, чем на прошлой неделе. Таким образом заболеваемость выросла на 13%.

Александр Бречалов сообщил о передислокации мобилизованных из Удмуртии

В ходе ежегодного доклада в Госсовете Удмуртии глава республики Александр Бречалов сообщил о передислокации мобилизованных из региона.

«Наши бойцы, которые несколько месяцев проходили подготовку, передислоцируются и отправляются выполнять поставленные задачи», – заявил Бречалов.

Чем удивить и порадовать детей Удмуртии

Варианты подарков для детей до 3 500 рублей. Фото: Мария Бакланова

Что подарить детям на Новый год? Этим вопросом часто задаются как родители, так и взрослые. «Комсомолка» собрала для вас подборку подарков до 3 500 рублей, которые могут порадовать как мальчиков, так и девочек разных возрастов.

Реверсивное движение на дороге Ижевск–Воткинск продлили до 22 декабря

Движение регулируется. Фото: Министерство транспорта Удмуртии

Работы на дороге Ижевск–Воткинск продлили до 22 декабря. Подрядчики устанавливают здесь весовое оборудование для автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК). Работы начались 18 декабря и изначально планировалось закончить 20 числа. Но из-за плохой погоды их продлили до 13:00 22 декабря.

Бывшего бухгалтера МВД в Удмуртии осудили за кражу денег из бюджета

Женщина украла 3,7 млн рублей с расчетного счета МВД России на особо важных и режимных объектах региона. Эти деньги предназначались для выплат премиальных. Чтобы организовать махинации, она вносила ложные сведения в бухгалтерские документы.

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