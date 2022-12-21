Тайная церемония посвящения, экология и жажда знаний: 20 школьников из Камбарки стали юными «менделеевцами»

Фото: Мария Бакланова

Исследования, научная работа, путешествия – именно это ждет восьмиклассников из камбарского лицея №1 имени Н.К. Крупской. 15 декабря двадцать школьников стали частью увлекательного мира науки и инноваций - ребята прошли посвящение в «менделеевцы».

Фото: Мария Бакланова

Коротко о проекте «Менделеевские классы»

Прежде всего, это новые знания: углубленное изучение химии, физики и других естественнонаучных дисциплин, вебинары и лекции от преподавателей высшей школы из УдГУ и Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева, научно-исследовательские эко-проекты и, конечно, - экспедиция.

Это уже третий поток «менделеевцев» в Камбарке: «Менделеевский класс» в Лицее №1 открылся в 2020 году. Проект реализуется Федеральным экологическим оператором (предприятие Госкорпорации «Росатом») совместно с РХТУ им. Д.И. Менделеева и вузами Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» в школах шести регионов страны: Нижегородской, Курганской, Иркутской, Кировской, Саратовской областях и Удмуртии.

«Я, как преподаватель высшей школы, вижу важность «Менделеевских классов» и обучения экологии с детства именно в том, чтобы у ребят был исследовательский азарт, интерес. Пойти, собрать хвоинки, проанализировать статистику – это, наверное, такой хороший, мощный шаг в формировании нового, современного поколения», – рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной защиты окружающей среды Института гражданской защиты УдГУ Ольга Дружакина.

Фото: Мария Бакланова

С заботой об экологии региона

«Мне и всему нашему классу повезло, что наш лицей попал в программу «Менделеевских классов». Для меня это – как будто мечта сбылась! На дополнительных занятиях нам рассказывают то, чего не услышишь на обычных уроках. И даже на обычных уроках мы делаем то, чего нет у наших ровесников: например, пользуемся специальными наборами для создания разных видов молекул», - восхищенно делится ученица 8 «Б» Елизавета Бузилова.

Ребята настроены на серьезный лад: школьникам предстоит не только учеба, но и разработка научного экологического проекта. Загрязнение атмосферы, вторичная переработка бытовых отходов, ликвидация экологических катастроф – это всего лишь часть тем, над которыми могут поработать юные «менделеевцы».

Темы серьезные, но ребят из Камбарки ими не напугать.

«Я уже работаю над проблемой утилизации медицинских отходов в Удмуртии. В своём проекте я исследую, насколько правильно утилизируются медицинские отходы в больницах Камбарки и проанализирую, какой способ утилизации оптимален для наших медучреждений. В будущем я хотела бы изобрести новый эффективный способ утилизации медицинских отходов. Уже сейчас я чувствую, что делаю что-то важное, что участвую в решении актуальных вопросов республики!» - поделилась своей идеей ученица 8 «Б» Елизавета Бузилова.

Еще один ученик «Менделеевского класса» Кирилл Двинских готовит проект по исследованию альтернативных источников энергии. Он считает – они более безопасные и дешевые.

«Дешёвым топливом могут стать различные отходы: я собираюсь просчитать бизнес-модель станции по переработке растительного мусора в тепло. А ещё я изучаю эффективность пьезопластины, которая установлена в самом проходимом месте школы, чтобы механическая энергия от наших движений преобразовывалась в электрическую. Раньше я не думал о том, кем стать, но теперь мне интересно получить профессию, связанную с экологией», - рассказывает Кирилл Двинских.

Свои первые научные эко-проекты ребята будут создавать под руководством кураторов – студентов Института гражданской защиты УдГУ. Знакомство и беседа с ними стали отдельным пунктом программы – они встретились в стенах университета и обсудили проекты.

Также в ходе мероприятия школьники побывали с экскурсией в УдГУ, узнали о Менделеевской экосистеме и основах проектной деятельности, встретились с участниками менделеевской экспедиции, узнали об особенностях жизни и работы экологов, и конечно, познакомились с наставниками и преподавателями.Студентка третьего курса ИГЗ Ульяна Чернышова курирует троих 8-классников.

«Если хотя бы один из ребят по- настоящему заинтересован, результат не заставит себя ждать. В этом году проекты «менделеевцев» очень разные, касающиеся исследования и почвы, и воды, - как в Камбарке, так и по всей республике. Мне самой очень интересно, какие данные мы получим, к каким выводам придём», - отметила Ульяна Чернышова.

Уже в марте ребятам предстоит защита проектов. Три-четыре автора лучших работ смогут отправиться в экологическую экспедицию.

Фото: Мария Бакланова

Экспедиция – опыт для будущих экологов

Главная мотивация для «менделеевцев» – экспедиция. Именно на ней школьники смогут применить полученные знания и навыки применить на практике.

Вместе с ребятами «в поля» отправляются ведущие ученые, опытные наставники, специалисты крупных промышленных предприятий, кураторы, чтобы помочь ребятам раскрыть свой научный потенциал и разжечь в них любовь к экологии.

К примеру, в 2021 году была организована «Менделеевская экологическая экспедиция» на озеро Байкал, а в сентября 2022 года «менделеевцы» побывали в природном заказнике «Западный Котлин» и на полигоне токсичных отходов «Красный Бор», где ФГУП «ФЭО» ведет работы по ликвидации накопленного экологического вреда. Кроме того, школьники посетили музей Ленинградской АЭС и даже заглянули в дозиметрическую лабораторию. Интересно? Не то слово! А попасть в такую экспедицию не так уж и просто. Нужно в прямом смысле заслужить этого.

«Мы отправились в экспедицию в начале сентября. Нас выбрали потому, что именно наши подопечные, – ребята из города Камбарка, – показали одни из лучших проектов в стране, посвященных экологии», – поделилась студентка – куратор Ульяна Чернышова.

В следующем году Менделеевская экспедиция пройдет уже в третий раз. Пока географическая точка для исследований остается в секрете.

«Менделеевцы» - золотой кадровый запас Удмуртии

Основная цель «Менделеевских классов» - воспитать кадры, которые будут работать в новой сфере обращения с отходами I и II классов, которую создает Госкорпорация «Росатом» в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов» в составе национального проекта «Экология».

Министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов подчеркнул: «менделеевцы» - это золотой кадровый запас региона.

«Вы - наша надежда. Хочется, чтобы вы дальше обучались, получали образование, развиваясь в этом направлении, и защищали окружающую среду не только в Удмуртии, но и нашей огромной стране. В первую очередь хочу выразить слова благодарности Федеральному экологическому оператору, который такие проекты создает и поддерживает. Благодаря таким талантливым детям, которые занимаются такими важными вопросами, мы уверенно смотрим в будущее – экология будет сохранена», - поздравил ребят Денис Удалов.

Фото: Мария Бакланова

Тайная церемония посвящения

Ижевский информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) стал площадкой для торжественного посвящения третьего потока «менделеевцев» из Камбарки. Площадку выбрали не случайно – здесь абсолютно любой школьник или взрослый сможет в простой форме погрузиться в мир науки.

Руководитель ижевского ИЦАЭ Наталья Ягодина уверена – ребят ждет большое будущее в науке.

«Посвящение в «менделеевцы» – это событие, без которого нельзя. Каждый юный менделеевец приносит клятву любить науку и соблюдать технику безопасности. Для ребят это праздник, который организовывают кураторы проекта: УдГУ и наш центр. Говоря о проекте, мы помогаем реализовать себя, наставляем их на пути в науке, чтобы в дальнейшем они чувствовали себя уверенными в вузе», – сообщила руководитель ИЦАЭ Ижевск Наталья Ягодина.

«Менделеевцам» показали ролик о прошедшей экспедиции, а студенты-кураторы провели целое файер-шоу с химическими опытами.

«Я вижу, насколько увлечённо они погрузились в эту работу. Они чувствуют себя настоящими учёными, от которых зависит судьба мира, разработка альтернативных источников энергии, спасение природы. Пережить такой опыт, почувствовать значимость своей работы в 15 лет – это дорогого стоит. И, конечно, сейчас представить, чтобы у нас не было «Менделеевского класса», уже невозможно», - рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея №1 и куратора проектной деятельности «Менделеевских классов» Оксана Балакина.

После все ученики произнесли торжественную клятву «менделеевцев» и сыграли в интеллектуальную игру «Красиво атомы сложились».

Впереди у ребят насыщенная знаниями жизнь, и вполне возможно, что среди них растут будущие ученые с мировым именем.