Личный мусоропровод, настоящий камин и зеркальные стены: 7 дорогих квартир на продажу в Ижевске с реальными интерьерами

Фото: avito.ru

В Ижевске часто выкладывают на продажу квартиры, фотографии которых лишь референсы интерьеров. Мы решили сделать подборку семи квартир, где есть реальные фотографии того, как выглядят помещения. Промониторили известный сайт бесплатных объявлений: начинаем от дешевеньких, заканчиваем самыми дорогими.

«Трешка» в стиле современной классики

3-комнатная квартира в 94 «квадрата» располагается на 11-этаже 16-этажного весьма престижного, как написано в объявлении, дома в ЖК «Вега». Квартира – эксклюзивная, с дизайнерским ремонтом. Вензеля, люстры, ковры, колонны – все, что надо для жизни в стиле «дорого-бохато».

Фото: avito.ru

Стоит квартира 14 990 000 рублей.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Квартира с личным мусоропроводом

Фото: avito.ru

Окна этой 5-комнатной квартиры выходят на все стороны света. В гостиной есть настоящий камин с дымоходом, прилагается и свой личный мусоропровод. А если устали и хотите отдохнуть, то можно сходить в свою сауну. На полу, кстати, паркет и доска из массива бамбука.

Фото: avito.ru

Квартиру продают за 15 млн рублей.

Фото: avito.ru

Квартира в 130 «квадратов»

Как пишут в объявлении, отделка квартиры выполнена по проекту и под авторским контролем известного российского дизайнера. Правда, не называют его имени, – видимо, та-а-айна. Здесь использованы только натуральные материалы. Дизайн, кстати, «вне времени», – современный, неустаревающий, а, значит, вечно ценный. На полу в ванной и в холле натуральный мрамор, на кухне столешница из натурального гранита – все из Европы. Вместо батарей здесь напольные конвекторы. Для увеличения пространства – большие зеркала.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Квартира за 15 800 000 рублей расположена на 4 этаже в 10-этажном доме по ул. Репина.

«Трешка» с коллекцией мягких игрушек

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

3-комнатная квартира в 93 «квадрата» располагается в ЖК «Онежский дворик». Выполнен дорогой дизайнерский ремонт – так написано в объявлении. По факту видим большое количество люстр с хрусталем (ну явно из Италии), коллекцию мягких игрушек на полочках, теплую лоджию с панорамным остеклением.

Квартира продается за 15 900 000 рублей.

Квартира с видом на пруд

На 90 квадратных метрах квартиры в ЖК «Колизей» расположились три комнаты. Она находится на 15-м этаже с шикарным видом на пруд. Из особенностей – нестандартное расположение кухонного гарнитура с островом в кухне-гостиной. За 15 950 000 рублей вам оставят новую технику и мебель.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Квартира с мойкой с видом на природу

Эта просторная квартира (105 кв. м) находится в ЖК «Октябрьский». На полу – штучный паркет, выполнена полная шумоизоляция стен, пола и потолка. На кухне можно увидеть встроенный гарнитур с итальянскими фасадами. Кстати, зона мойки перенесена к окну. Батарея полностью закрыта, а для циркуляции воздуха оставлены щели.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Квартиру продают за 18 млн рублей, но торг возможен.

4-комнатная квартира с фресками на стенах

Самая дорогая в нашей подборке квартира расположена в Первомайском районе на ул. 40 лет Победы, на 5 этаже 15-этажного дома. Ее площадь 158 кв. м. Квартира выполнена в светлых тонах, здесь можно найти как кирпичики на стенах, так и фрески с цаплями. Стоит она 20 млн рублей – оставляют мебель и технику.

Фото: avito.ru

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