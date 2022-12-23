Последние новости Ижевска на утро 23 декабря: ремонт в школе №88 и взыскание 5 миллионов с бывшего министра

Рассказываем о новостях на утро 23 декабря
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 23 декабря. На улице не самая приятная погода: температура воздуха поднимется до ноля, так что постарайтесь лишний раз не выходить на улицу. А пока вы в где-то сидите в тепле (или едете), предлагаем почитать обзор главных новостей на этой утро.
Ремонт в школе №88
В школе №88, где произошла страшная трагедия, идет ремонт. Цель – переделать помещения так, чтобы ничего не напоминало детям о тех ужасных событиях. Многие работы идут на добровольных началах. Показываем, как выглядит школа внутри сейчас.
Перекроют Горького
Важная информация для автомобилистов. До 26 декабря перекроют движение на ул. Горького: там будут ремонтировать сети.
Легковушка столкнулась с Газелью
Недалеко от Пугачево столкнулись легковой автомобиль и Газель. К счастью, никто не пострадал.
Сбор подарков для военнослужащих
В Удмуртии началась акция по сбору подарков для тех, кто служит. 27 декабря подарки отправят бойцам.
С Ястреба взыщут 5 миллионов
Такую сумму (в рублях) потребуют в доход государства с экс-министра строительства региона Ивана Ястреба.
Автомобиль, который следит за нарушениями на платных парковках
В Ижевске начнет курсировать автомобиль со световыми сигналами, который будет фиксировать нарушения на платных парковках.
Уборка снега
В Ижевске ряд улиц чистят от снега. Горожан просят помочь коммунальщикам и не парковать на них автомобили. Список дорог смотрите здесь.
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