Последние новости Ижевска на утро 23 декабря: ремонт в школе №88 и взыскание 5 миллионов с бывшего министра

Рассказываем о новостях на утро 23 декабря Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 23 декабря. На улице не самая приятная погода: температура воздуха поднимется до ноля, так что постарайтесь лишний раз не выходить на улицу. А пока вы в где-то сидите в тепле (или едете), предлагаем почитать обзор главных новостей на этой утро.

Ремонт в школе №88

В школе №88, где произошла страшная трагедия, идет ремонт. Цель – переделать помещения так, чтобы ничего не напоминало детям о тех ужасных событиях. Многие работы идут на добровольных началах. Показываем, как выглядит школа внутри сейчас.

Перекроют Горького

Важная информация для автомобилистов. До 26 декабря перекроют движение на ул. Горького: там будут ремонтировать сети.

Легковушка столкнулась с Газелью

Недалеко от Пугачево столкнулись легковой автомобиль и Газель. К счастью, никто не пострадал.

Сбор подарков для военнослужащих

В Удмуртии началась акция по сбору подарков для тех, кто служит. 27 декабря подарки отправят бойцам.

С Ястреба взыщут 5 миллионов

Такую сумму (в рублях) потребуют в доход государства с экс-министра строительства региона Ивана Ястреба.

Автомобиль, который следит за нарушениями на платных парковках

В Ижевске начнет курсировать автомобиль со световыми сигналами, который будет фиксировать нарушения на платных парковках.

Уборка снега

В Ижевске ряд улиц чистят от снега. Горожан просят помочь коммунальщикам и не парковать на них автомобили. Список дорог смотрите здесь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».