Как обеззараживают воду, какие придут платежки в апреле и что такое «умный дом»: ЖКХ-марафон прошел в Ижевске

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске прошел ЖКХ-марафон от «Комсомолки», приуроченный к Дню работника ЖКХ. На вопросы горожан во время прямых трансляций отвечали представители разных организаций, связанных с жилищной сферой. У нас побывали:

– «Ижводоканал»;

– Управляющая компания «Парус»;

– «ЭнергосбыТ Плюс».

Собрали для вас в одном тексте всю самую важную информацию.

Вода в кране качественная?

Специалисты «Ижводоканала» сосредоточились на вопросах качества воды в городе. Они заверили, что пить воду из-под крана можно.

Наши слушатели интересовались, действительно ли даже после очистки камская вода лучше прудовой. Дмитрий Муханов, директор предприятия, подтвердил, что в нулевые ситуация действительно обстояла так. Однако на «Ижводоканале» разработали технологию, которая позволяет очищать и прудовую воду так, что она тоже соответствует всем нормам.

Посмотреть эфир с компанией «Ижводоканал» можно здесь.

Предприятие и дальше продолжает работать над улучшением ресурса. Много запланировано в этом сезоне. При этом перекопов из-за «Ижводоканала» будет немного: трубы ремонтируют методом санации, то есть без раскопок земли.

В 2023 году:

– закончится строительство сооружения повторного использования промывных вод на станции «Кама – Ижевск». Это принесет пользу для экологии: в процессе промывания фильтров на станции много воды уходило «в никуда». Теперь ее можно будет очищать и использовать снова. Это поможет забирать меньше ресурсов из реки.

– построят цех по производству гипохлорита натрия на станции «Пруд – Ижевск». Помните, как было страшно, когда произошла утечка хлора со станции подготовки воды? После замены хлора на новый препарат этого не повторится: гипохлорит натрия гораздо безопаснее и в случае утечки не «выйдет» в город.

– закончится ремонт напорной канализации на набережной;

– уменьшится количество повреждений на сетях. Это сделают благодаря модернизации двух насосных станций и замене оборудования на энергоэффективное;

– начнется обновление водоводов «Кама – Ижевск», чтобы водоснабжение было более надежным.

Снабжение более 600 тысяч жителей города Ижевска чистой питьевой водой хорошего качества и в необходимом количестве – основная задача муниципального унитарного предприятия г. Ижевска «Ижводоканал». Качество воды, выходящей с очистных сооружений, соответствует российским нормативам.

Другое важное направление деятельности «Ижводоканала», составляющее основу санитарного и экологического благополучия города, – это водоотведение. Комплекс инженерных сооружений обеспечивает своевременный сбор сточных вод от населения и промышленных предприятий, транспортирование и очистку этих вод перед сбросом в реку Иж.

Наличие здоровой, вкусной питьевой воды для потребителей, качественная очистка сточных вод – обязательные условия для повышения надежности систем жизнеобеспечения и развития города. Будущее – за экономным и разумным водопользованием.

Как работает система «умный дом» и что такое добрососедство?

Гости из управляющей компании «Парус» рассказали о тонкостях управления многоквартирными домами. Эта управляющая компания заботится о комфорте жителей новостроек от девелопера UDS. И кстати, очень удобно, когда эти заботы ложатся на плечи УК от застройщика.

«Мы проводим предэксплуатацию: она позволяет на определенных стадиях строительства знакомиться с устройством дома, с инженерными сетями, вносить свои замечания. То есть УК с начала управления домом знает все его нюансы», – говорит главный инженер УК Александр Свичкаренко.

Посмотреть эфир с компанией УК «Парус» можно здесь.

Также УК проводит предприемку дома до того, как квартиры впервые покажут будущим жителям.

В управлении УК «Парус» дома не простые, а с «начинкой», которая существенно облегчает жизнь. Есть автоматизированные системы, которые позволяют регулировать работу насосов, индивидуальных тепловых пунктов, клапанов. Это позволяет исключить человеческий фактор при настройке систем дома.

Дома обеспечены приборами, которые удаленно передают в УК данные счетчиков. В некоторых домах от UDS такие устройства есть даже в квартирах. В дальнейшем такую практику будут расширять.

«Парус» занимается не только комфортом жителей, но и организует их досуг. Для этого в домах УК проводит различные мероприятия: Новый год, День знаний и другие праздники.

«Мы стараемся заняться не только скелетом дома, но и его душой. Всегда проводим праздники. Наше отличие от других УК, что мы полностью проводим мероприятия за свой счет», – поясняет Олег Шадрин.

УК помимо общих праздников создает еще и свои события: спартакиады «Спортивное лето», «Спортивная зима» в необычных и современных форматах, мастер-классы по йоге, интеллектуальные игры между домами, другие. А «Экофест» от компании UDS уже стал общегородским событием. В его рамках проводят субботники и на придомовых территориях, и на городских, высаживают деревья.

Управляющая компания «Парус» в Ижевске и управляющая компания «Ньютон» в Перми – это UDS: Управление домами. Компания является частью холдинга UDS Group, с 2013 года обслуживает дома UDS: такая работа в связке подчеркивает готовность застройщика нести ответственность за качество жизни клиентов и после сдачи дома. С 2023 года UDS: Управление домами обслуживает не только дома от девелопера UDS, но и другие недавно сданные дома сторонних застройщиков. Такой выбор жителей является высокой оценкой деятельности УК и дополнительным показателем уровня клиентоориентированности компании.

Какие придут платежки в апреле?

Представители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы по «горячей» теме – отоплению. Начисления по услуге «отопление» за март будут ниже февральских примерно на треть. В апреле станут еще скромнее.

Посмотреть эфир с компанией «ЭнергосбыТ Плюс» можно здесь.

По окончании отопительного периода и до начала нового ижевчане не будут платить за тепло – это главный плюс системы оплаты по факту потребления. Решение о завершении отопительного сезона принимает муниципалитет. Для этого среднесуточная температура воздуха должна быть +8 °C и выше в течение пяти суток подряд.

В случае перетопа в квартире необходимо обратиться в управляющую компанию. Исправная работа коммуникаций внутри дома и доставка теплоресурсов до каждой квартиры находятся в зоне ее ответственности. Своевременная регулировка способствует снижению расхода тепловой энергии и, как следствие, уменьшению размера платы за коммунальную услугу.

Ответили на вопросы по поводу платы за домофон.

«Сбор платы за домофон приостановлен. Оплата, уже полученная за услугу, будет распределена пропорционально по коммунальным услугам – отопление, электроснабжение, ХВС, ГВС, водоотведение и обращение с ТКО – в зависимости от того, кто какую услугу получает. Входящее сальдо по услуге «домофон» останется неизменным. Если у клиентов останутся вопросы по начислениям по этой услуге, им необходимо обращаться непосредственно в офисы компании «Домофон-Сервис», – прокомментировал Нил Миназитдинов, руководитель направления пресс-службы ПАО «Т Плюс» в Ижевске.

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