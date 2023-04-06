Последние новости Ижевска на утро 6 апреля: спасение детей, застрявших в Чепце, и прогнозы по отключению отопления

В Ижевске похолодает Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 6 апреля. На улице стало холоднее: всего +9…+11 градусов. А начнем мы день с традиционного утреннего обзора новостей от «Комсомолки».

Более 11 тысяч случаев ОРВИ

За прошедшую неделю более 11 тысяч жителей региона заболели ОРВИ. Чаще всего болеют дети.

Отключение отопления

Апрель оказался жарким, и многим ижевчанам показалось, что дома с батареями в такую погоду сидеть не очень комфортно. Однако отключить тепло не так-то просто. Разбирались, стоит ли этого ждать в ближайшее время.

Убийство с расчленением

Мужчина позвал в гости товарища выпить. Дальше – ссора, драма, нож, убийство. Тело собутыльника мужчина расчленил.

Рухнувшая стена

В Сарапуле разрушилась часть кирпичной кладки здания на ул. Интернациональной. В этой части дома находились душевые.

Спасение детей

Дети застряли в Пойме реки Чепца. Они решили поиграть и забрались на возвышенность. На обратном пути один из них упал в воду. Мальчики испугались, вернулись и позвали на помощь. Их вытащили спасатели МЧС.

Новый сезон в парке Горького

На аттракционах покататься можно уже с 8 апреля. Пока в Летнем саду наводят лоск. 6 апреля жители города могут присоединиться к субботнику. А дальше – наслаждаться катанием на каруселях.

Пылевой туман

Горожане дышат пылью: реагентами, которыми обрабатывали дороги, выхлопными газами машин, песком. В городской администрации рассказали, как борются с проблемой.

Уход главы Воткинского района

Илья Прозоров уходит с поста главы Воткинского района ради семьи и «дела жизни отца». 5 апреля был последний рабочий день.

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