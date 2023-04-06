Бесстрашный оптимист: история мальчика, упавшего в шахту лифта в Ижевске

Поисшествие случилось около офтальмологии на ул. Ленина в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Тимофею 11 лет, и последний год он находится в постоянной борьбе. Сначала за жизнь, потом за возможность ходить и заниматься спортом. Родители мальчика рассказали «Комсомолке» историю чудесного спасения и о том, что пришлось пережить семье.

Просто пошли погулять

Семья Тимофея переехала в Ижевск из Сарапула. Родители мальчика решили, что в столице Удмуртии у сына будет больше возможностей для занятий хоккеем. Юному спортсмену пророчили большое будущее в спорте, но все перечеркнул один день.

В мае 2022 года Тимофей с друзьями отправился погулять. Компания каким-то образом оказалась в заброшенном недостроенном здании, которое никто не охранял.

«Стройка ничем не огорожена, никто ее не охраняет, стали ходить по этажам. Кто-то из рабочих, наверное, оставил горчицу в баночке. Они начали ею кидаться. В итоге мой ребенок поскользнулся и упал в шахту лифта», – рассказывает мама мальчика Светлана.

В тот день у ребенка был выпускной Фото: Личный архив

Упал Тимофей вниз головой с высоты третьего этажа. Растерянные дети не знали, что делать. В этот момент к ним подошел бездомный мужчина и взял процесс спасения мальчика в свои руки. Он вызвал скорую помощь, а сам в это время спустился в шахту, вытащил переломанного ребенка и положил на землю около здания.

Адреса у заброшенного недостроя не было, поэтому врачи добирались до пострадавшего практически два часа, рассказывает мама Тимофея Светлана. Они и вызвали полицию.

«Ко мне зашла мама одного из мальчишек и сказала: «Только не волнуйся». И уже в этот момент я поняла, что случилось что-то страшное. Я стала ее расспрашивать, а она протянула телефон и сказала, что сейчас мне все объяснят. А там полицейские, сказали, что мой ребенок упал. Я спросила: «Он хотя бы жив?» Они спросили, приеду ли я на место. Конечно же, я отправилась туда», – вспоминает ижевчанка.

Лишь бы выжил

Ребенка в тяжелом состоянии увезли в больницу. Сначала Тимофея обследовали в травматологии, но в тот же день перевели в нейрохирургию. Врачи диагностировали перелом позвоночника, перелом челюсти, порванные на ноге сухожилия и черепно-мозговую травму. После операции мать с трудом попала к сыну.

«Был карантин из-за ковида, и меня не хотели пускать. Но после операции я просто взяла и пошла внаглую в реанимацию. Он весь в трубках лежал. А потом глаза открыл и даже что-то промычал! Но мне сказали, что он в шоковом состоянии», – говорит Светлана.

Тимофей мечтал играть в хоккей Фото: Личный архив

В себя маленький пациент пришел спустя два дня, еще три недели ему пришлось провести в больнице, а затем пришло время длительной реабилитации дома.

«Сидеть нельзя – только стоять и лежать. Пришлось покупать корсет, памперсы… Он весь был в гипсе», – вспоминает женщина.

На то, чтобы поставить мальчика на ноги, требовалось много времени и немаленькие суммы. Минсоц республики выделил соцконтракт, средства которого семья направила на обучение Тимофея на дому. Сам, на своих ногах, он пришел в школу в январе 2023 года.

Следствие

По факту падения мальчика было возбуждено уголовное дело. Следователи подозревали, что его могли столкнуть специально. Однако когда Тимофей пришел в сознание, он опроверг это предположение.

А вот виноватых в том, что на опасный объект можно настолько легко попасть, так и не нашли. Выяснилось, что построить здание пытались восемь лет. В 2016 его решили законсервировать – заколотили окна и двери, поставили металлический забор. Никаких нарушений в действиях строительной организации следователи не выявили. Почему же тогда дети смогли беспрепятственно попасть в здание?

«Но кто-то же должен был охранять территорию, кому-то же она принадлежит! Почему не было охраны? Мне сказали, что там по ночам кто-то сторожит. Но ощущение, что там есть только бездомный мужчина, который всех спасает и которому я очень благодарна. Он даже звонил, спрашивал, как мы там. Я привезла ему продукты», – со слезами рассказала Светлана.

Они будут бороться

С кем или с чем? С системой, конечно. Родители мальчика намерены все-таки найти виноватых в этой ситуации и потребовать с них компенсацию.

«Мы выкраиваем деньги на лекарства, процедуры, массаж, бассейн, реабилитолога… В месяц уходило около 25 тысяч, и никакой компенсации, кроме денег по соцконтракту. Сейчас ищем адвоката. И при этом охрану решили поставить только спустя полгода. И кстати, я недавно мимо проходила, и там все по-прежнему», – негодует мама Тимофея.

А маленький герой нашего материала тем временем уже сходил на свою первую после всего перенесенного тренировку на коньках. Он полон позитива, жажды жить полноценной жизнью и мечтает вернуться в спорт. И уже попросил у папы и мамы велосипед.

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