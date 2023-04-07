Последние новости Ижевска на утро 7 апреля: погибший при обрушении грунта слесарь, коварный весенний лед и три температурных рекорда

Главные события в городе и республике за минувшие сутки Фото: Архив КП

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 7 апреля. В Ижевске небольшая облачность и похолодание до +7°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Погибший рабочий

4 апреля в Алнашах во время земляных работ погиб слесарь. Мужчина устранял последствия прорыва в сети водоснабжения, грунт обрушился и засыпал рабочего. Он скончался на месте, возбуждено уголовное дело.

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

Штраф для хозяйки опасного бассейна

45-летнюю ижевчанку осудили за то, что в оборудованном ею бассейне хлоркой отравились 8 детей и 3 взрослых. Суд оштрафовал хозяйку бассейна на 80 000 рублей.

Врио главы Воткинского района

6 апреля временно исполняющей обязанности главы Воткинского района стала Ольга Русинова. Она сменила уволившегося по собственному желанию Илью Прозорова.

Русинова Ольга. Фото: votray.ru

Три температурных рекорда

Сразу 3 температурных рекорда обновились в Ижевске с 3 по 5 апреля. Последний аномально теплый апрель отмечался 40 лет назад – в 1983 году. 3, 4 и 5 апреля воздух прогрелся более чем до +17,4°С, тогда как в 1983 году температуры в эти дни не превышали +16°С.

Пожарные предупреждают

В связи с тем, что этой весной в Удмуртии уже произошло 10 ландшафтных пожаров, жителям региона напомнили правила разведения костров. Разводить огонь можно только до момента введения особого противопожарного режима. Кстати, 5 апреля особый противопожарный режим уже установили на территории Малопургинского района.

Фото: @psch37

Где кусают клещи

В 2022 году с жалобами на присасывание клещей обратились 9860 человек. В Ижевске больше всего пострадавших было в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах.

Коварный лед

5 апреля около спасатели вытащили провалившегося под лед Ижевского пруда мужчину. Он получил переохлаждение, но остался жив.

Мужчина провалился под лед Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Гораздо печальнее закончилась другая история, которая произошла 6 апреля. В реке Чепца обнаружили тело погибшего рыбака. Он пропал накануне.

Уборка в городе

23 марта подрядчики начали вывозить смет с дорог Ижевска. Всего они вывезли 2,8 тысяч тонн грязи. Кроме того, в центре города начали устанавливать новые урны, а также мыть дороги, остановки и дорожные ограждения.

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