Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впереди выходные, и в Ижевск постепенно возвращается тепло. Суббота и воскресенье будут солнечными, с небольшой облачностью. Дождей синоптики не обещают, ветер также ожидается достаточно слабый.

В субботу, 8 апреля, в Ижевске, по данным Росгидрометцентра, будет около +9°С, небольшая облачность, без осадков. Ночью – до -2°С. Яндекс.Погода обещает до +8°С днем и до +1°С ночью. Ветер в течение суток изменится с западного на северо-западный, его скорость составит 1-2 м/с.

В воскресенье, 9 апреля, Росгидрометцентр прогнозирует до +12°С и снова ясную погоду с небольшими облачками. По прогнозу Яндекса, будет на 1°С прохладнее. Ночью, по данным Росгидрометцентра, будет -2°С, по данным Яндекс. Погоды – до +3°С. Ветер так же, как и в субботу, с утра западный, к вечеру – северо-западный, 2-3 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели погода будет напоминать воскресную, осадков не ожидается.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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