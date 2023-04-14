Последние новости Ижевска на утро 14 апреля: погибший мотоциклист, крупный пожар и сбор личных данных

Ижевск с высоты птичьего полета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 апреля, пятница. По прогнозам синоптиков, сегодня нас ждет ветреная погода, ожидается +2…+4°С.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Погибший мотоциклист

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

25-летний мужчина на мотоцикле «Сузуки» врезался в автомобиль «Газ», которым управлял 18-летний молодой человек.

Сбор личных данных

Фото: Мария Бакланова

Жители Ижевска интересуются, почему ПАО «Т Плюс» собирает личные данные – письма приходят на электронную почту. Отвечаем.

Скоро Пасха!

Богослужение начнется 15 апреля Фото: Мария Бакланова

В это воскресенье,16 апреля, наступает Великая Пасха. Посмотреть, как столица Удмуртии готовится к Христову дню, можно уже сейчас – площадь перед Михаило-Архангельском кафедральным собором украсили в стиле праздника.

Крупный пожар

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

Днем 12 апреля загорелась сухая трава в Камбарском районе Удмуртии рядом с рекой Буй. Пожарные сразу же выехали на место пожара.

Без фокусов жить скучно

Михаил Копчан - фокусник из Ижевска

24 года назад, увидев чудеса, которые показывал знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфильд, Михаил Копчан из Ижевска решил, что станет фокусником. Как дались первые представления и какого он мнения о номерах братьев Сафроновых – рассказываем.

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