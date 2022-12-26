Последние новости Ижевска на утро 26 декабря 2022: мужчина, атаковавший поссорившихся детей, и бронза Туктамышевой

Сегодня ожидается теплый для зимы день Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 26 декабря. И это последняя предновогодняя неделя! А «Комсомолка» по традиции поделится главными новостями на это утро.

Детский конфликт в с участием отца

Дети лепили снеговика, а один мальчик его сломал. Казалось бы, обычные ребяческие ссоры. Если бы не папа одного из мальчиков, который решил вмешаться в конфликт. Сначала он бросился разнимать мальчишек, а потом решил применить силу.

Смертельное ДТП на федеральной трассе

На трассе М7 в Игринском районе погибли двое: девушка и мужчина. Женщина не справилась с управлением, и легковой автомобиль врезался в грузовик с полуприцепом. Оба погибли на месте.

Бронза Туктамышевой

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла третье место на чемпионате России по фигурному катанию. Она рада своей награде.

Подарки для бойцов

На открытой студии радио «Адам» собрали 50 коробок подарков для бойцов СВО.

Гибель троих

В Удмуртии простились сразу с тремя погибшими на СВО уроженцами Удмуртии: Василием Волковым, Антоном Васильевым и Анатолием Баязитовым.

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