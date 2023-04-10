Главные новости Ижевска на утро 10 апреля: смертельное ДТП и крупный пожар в СНТ

Актуальные новости за выходные
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск. Сегодня 10 апреля, понедельник. Днем, по сообщениям синоптиков, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших в Удмуртии в прошедшие выходные.
Смертельное ДТП под Ижевском. Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР
7 апреля произошло смертельное ДТП в с. Первомайский Завьяловского района. Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» врезался в автомобиль Hyundai Matrix. В результате ДТП 34-летний водитель «пятнашки» погиб на месте происшествия. Его пассажиры – двое мужчин – получили травмы и доставлены в больницу. Фото и видео с места событий тут.
Фото: архив КП
В Ижевске у 60-летнего мужчины мошенники пытались похитить крупную сумму денег. Неизвестный позвонили пенсионеру и представился сотрудником банка. Злоумышленник рассказал о том, что неизвестные пытаются похитить деньги со счета потерпевшего. Мошенник уговорил пенсионера снять все деньги и положить на «безопасный» счет. Подробнее читайте в нашем материале.
Фото: t.me/mchsUR
В ночь на 8 апреля в СНТ «Загородный» Завьяловского района произошел крупный пожар. Загорелись два садовых дома, была угроза перехода огня на соседние строения. Огнем полностью уничтожены садовый дом и три бани. Кроме этого были повреждены постройки и имущество сразу на пяти участках. Фото с места событий тут.
Подпольные казино действовали в Глазове
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Удмуртии осудили семерых местных жителей, которые, сговорившись, незаконно организовали проведение азартных игр. Злоумышленники действовали в Глазове. Они зарабатывали в законспирированных игорных заведениях, оснащенных игровым оборудованием. Подробности здесь.
Жизнь малыша была под угрозой. Фото: vk.com/pinchuk_e
В Удмуртии врачам удалось спасти жизнь малыша с врожденным нарушением обмена веществ. Обнаружить нарушение вовремя позволил расширенный неонатальный скрининг – специальные анализы, помогающие выявлять наследственные заболевания у новорожденных. Благодаря этому исследованию ребенка сразу же взяли под наблюдение и уже начали лечить.
Вот так светомузыкальный фонтан выглядит вечером. Фото: Архив КП
Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска начали готовить к запуску, но на полную мощность его запустят только к майским праздникам. Сейчас специалисты проводят технические работы. Подробнее читайте здесь.
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