Главные новости Ижевска на утро 10 апреля: смертельное ДТП и крупный пожар в СНТ

Актуальные новости за выходные Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 10 апреля, понедельник. Днем, по сообщениям синоптиков, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших в Удмуртии в прошедшие выходные.

Человек погиб в ДТП

Смертельное ДТП под Ижевском. Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

7 апреля произошло смертельное ДТП в с. Первомайский Завьяловского района. Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» врезался в автомобиль Hyundai Matrix. В результате ДТП 34-летний водитель «пятнашки» погиб на месте происшествия. Его пассажиры – двое мужчин – получили травмы и доставлены в больницу. Фото и видео с места событий тут.

У 60-летнего дедушки мошенники пытались похитить 1,5 млн рублей

Фото: архив КП

В Ижевске у 60-летнего мужчины мошенники пытались похитить крупную сумму денег. Неизвестный позвонили пенсионеру и представился сотрудником банка. Злоумышленник рассказал о том, что неизвестные пытаются похитить деньги со счета потерпевшего. Мошенник уговорил пенсионера снять все деньги и положить на «безопасный» счет. Подробнее читайте в нашем материале.

Крупный пожар произошел на садоогородах под Ижевском

Фото: t.me/mchsUR

В ночь на 8 апреля в СНТ «Загородный» Завьяловского района произошел крупный пожар. Загорелись два садовых дома, была угроза перехода огня на соседние строения. Огнем полностью уничтожены садовый дом и три бани. Кроме этого были повреждены постройки и имущество сразу на пяти участках. Фото с места событий тут.

Семерых организаторов азартных игр осудили в Удмуртии

Подпольные казино действовали в Глазове Фото: Олег УКЛАДОВ

В Удмуртии осудили семерых местных жителей, которые, сговорившись, незаконно организовали проведение азартных игр. Злоумышленники действовали в Глазове. Они зарабатывали в законспирированных игорных заведениях, оснащенных игровым оборудованием. Подробности здесь.

Ребенка с врожденным нарушением обмена вещества спасли врачи в Удмуртии

Жизнь малыша была под угрозой. Фото: vk.com/pinchuk_e

В Удмуртии врачам удалось спасти жизнь малыша с врожденным нарушением обмена веществ. Обнаружить нарушение вовремя позволил расширенный неонатальный скрининг – специальные анализы, помогающие выявлять наследственные заболевания у новорожденных. Благодаря этому исследованию ребенка сразу же взяли под наблюдение и уже начали лечить.

Светомузыкальный фонтан в Ижевске начали готовить к запуску

Вот так светомузыкальный фонтан выглядит вечером. Фото: Архив КП

Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска начали готовить к запуску, но на полную мощность его запустят только к майским праздникам. Сейчас специалисты проводят технические работы. Подробнее читайте здесь.

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