Последние новости Ижевска на утро 27 декабря: досрочные выплаты пенсии за январь, смертельное ДТП и подарок для маленькой ижевчанки от Сергея Шойгу

Традиционный дайджест новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 27 декабря. День обещает быть морозным и пасмурным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Досрочные выплаты пенсии

Январские пенсии и социальные пособия в Удмуртии выплатят досрочно. Выплаты придут в конце декабря и начале января. Это коснется как выплат, которые придут на банковские карты, так и тех, которые выдадут на почтах.

Пенсии выплатят и через банковские карты, и через почту Фото: Мария Бакланова

Нормативы денежных затрат на ремонт дорог в Удмуртии устарели

Оказалось, что нормативы затраты денег на ремонт и содержание дорог в регионе не пересматривали вот уже 12 лет! Счетная палата России проанализировала состояние транспортной инфраструктуры ПФО и кто бы мог подумать... в Удмуртии с этим большие проблемы.

Экономический рост регионов напрямую зависит от развития транспортной инфраструктуры Фото: Мария Бакланова

Подарок от Сергея Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу подарил девочке из Ижевска подарок в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Дарья попросила защитный шлем летчика и приглашение на парад Победы.

Девочку пригласили на парад 9 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертельное ДТП

Мужчина погиб в столкновении легковушки с грузовиком. Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Фото: Отдел ГИБДД МО МВД России «Увинский» @gibdd_uva

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