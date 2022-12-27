Последние новости Ижевска на утро 27 декабря: досрочные выплаты пенсии за январь, смертельное ДТП и подарок для маленькой ижевчанки от Сергея Шойгу

Традиционный дайджест новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 27 декабря. День обещает быть морозным и пасмурным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Досрочные выплаты пенсии
Январские пенсии и социальные пособия в Удмуртии выплатят досрочно. Выплаты придут в конце декабря и начале января. Это коснется как выплат, которые придут на банковские карты, так и тех, которые выдадут на почтах.
Пенсии выплатят и через банковские карты, и через почту
Фото: Мария Бакланова
Нормативы денежных затрат на ремонт дорог в Удмуртии устарели
Оказалось, что нормативы затраты денег на ремонт и содержание дорог в регионе не пересматривали вот уже 12 лет! Счетная палата России проанализировала состояние транспортной инфраструктуры ПФО и кто бы мог подумать... в Удмуртии с этим большие проблемы.
Экономический рост регионов напрямую зависит от развития транспортной инфраструктуры
Фото: Мария Бакланова
Подарок от Сергея Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу подарил девочке из Ижевска подарок в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Дарья попросила защитный шлем летчика и приглашение на парад Победы.
Девочку пригласили на парад 9 мая
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Смертельное ДТП
Мужчина погиб в столкновении легковушки с грузовиком. Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Фото: Отдел ГИБДД МО МВД России «Увинский» @gibdd_uva
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