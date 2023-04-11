Главные новости Ижевска на утро 11 апреля: новый руководитель администрации главы и ландшафтный пожар на Союзной

В Ижевске сегодня будет без осадков. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается ясная погода. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +11…+13 °С. Ветер западный 5-10 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Руководитель администрации правительства Удмуртии Максим Шумихин покидает свой пост

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как сообщает пресс-служба правительства республики, его предложили на должность главы регионального отделения Госфонда поддержки участников СВО, который собираются открыть к лету 2023 году. Исполняющим обязанности руководителя администрации избрали Александра Журавлева, а его замом – Екатерину Кузнецову.

Пожар на Союзной улице произошел в Ижевске

Фото: скриншот из видео

10 апреля на участке между ТЦ «МЕТРО», пейнтбольным клубом и автосалонами по улице Ленина произошел ландшафтный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, для его ликвидации задействовали более 40 человек и 10 единиц техники.

Два человека получили травмы в ДТП по вине пьяного мужчины в Удмуртии

9 апреля, в 9:50 на 37 км дороги «Алнаши-Грахово» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

41-летний пьяный мужчина за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Лада Веста» с прицепом, под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП пассажиры «Лады» – 45-летний мужчина и 44-летняя женщина получили травмы.

Упавшую в канализационный колодец собаку спасли в Сарапуле

9 апреля спасатели Сарапула помогли упавшей в канализационный колодец собаке выбраться на волю. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Колодец глубиной 6 метров находится недалеко от городской больницы. Местные жители услышали скулеж животного и не смогли пройти мимо – вызвали спасателей. На место выехала дежурная смена специалистов. Собаку удалось достать с помощью веревки, которую обмотали вокруг туловища.

Около 1,5 тыс. мужчин Удмуртии направят в войска России в рамках весеннего призыва

В рамках весеннего призыва из Удмуртии в войска страны направят порядка 1,5 тысячи мужчин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 1 апреля по 15 июля в Удмуртии, как и во всей России стартовал весенний воинский призыв, которому подлежат мужчины 1996-2005 годов рождения. 44% от призывников направят для прохождения службы в сухопутные войска, 11,5% – в воздушно-космические силы, 10,5% – в нацгвардию, 6,4% – воздушно-десантные войска, 6,3% – ракетные войска стратегического назначения, 6,2% – в военно-морской флот и оставшиеся 15% – другие рода войск. В целом по России планируют призвать в войска около 147 тысяч мужчин.

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