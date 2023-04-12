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Общество12 апреля 2023 3:30

Последние новости Ижевска на утро 12 апреля: отмена концерта Арбениной, новый арт-объект и смертельное ДТП в Удмуртии

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Софья Кель
Традиционный обзор новостей

Традиционный обзор новостей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 5 апреля. Солнышко почти не порадует нас своими лучиками – день будет облачным, но зато теплым. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Отмена концерта

11 апреля в Ижевске должен был пройти концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», но по неизвестным причинам мероприятие перенесли. Рассказали, что делать с уже купленными билетами.

Фото: @dianaarbeinaizhevsk2023

Фото: @dianaarbeinaizhevsk2023

Памятник «однерке»

Теперь почувствовать себя водителем трамвая сможет любой житель и гость Ижевска – рядом с предприятием ИжГЭТ появился памятник «однерке». На арт-объекте установили сидение, а также два подвижных элемента – ручной тормоз и рукоятку контроллера.

Фото: /vk.com/zlou18

Фото: /vk.com/zlou18

Состояние набережной в Ижевске

В 2010 году в столице Удмуртии появилась чудесная набережная. Но годы идут и, к сожалению, никого не жалеют. Рассказываем и показываем, как сейчас выглядит территория, на содержание которой ежегодно выделяют миллионы.

Набережная находится в не лучшем состоянии

Набережная находится в не лучшем состоянии

Фото: Мария Бакланова

Смертельное ДТП

Один человек погиб и два получили травмы в столкновении двух легковушек в Удмуртии. В числе пострадавших девочка 2015 года рождения. По факту происшествия проводится расследование, обстоятельства устанавливаются.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Реверсивное движение

На трассе Ижевск–Воткинск ввели реверсивное движение. До 13 апреля на участке будут проходить работы по установке автоматического пункта весогабаритного контроля.

Фото: @mindortrans

Фото: @mindortrans

Утилизация ВОП

12 апреля В Удмуртии пройдут работы по утилизации взрывоопасных предметов. Специалисты будут использовать метод выжигания.

Фото: @psch37

Фото: @psch37

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!